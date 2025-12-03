Un estudio revela por qué se multiplicaron los casos de gastroenteritis en los dos últimos años

Un estudio ha revelado cómo una nueva variante de un virus causante de brotes de gastroenteritis ha conseguido adaptarse y expandirse en la población humana. En la investigación publicada por la revista 'Nature Communications' en la que participa Instituto de Salud Carlos III, ha explicado que el aumento de infecciones entre 2023 y 2025 viene como consecuencia de una nueva variante del genotipo GII.17 del norovirus.

El norovirus se trata de una de las principales causas de gastroentiritis aguda. Esta causa vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación y se puede propagar a través de a alimentos, agua y superficies contaminadas y contacto con personas que poseen dicha infección.

En dicho estudio han participado investigadores de centros de Estados Unidos y Alemania. También ha formado parte del proyecto María Dolores Fernández-García, responsable de Gastroenteritis Víricas en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y parte del Área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber-ISCIII).

Más de 1.400 genomas del virus analizado para este estudio

Para este estudio, se analizó el genotipo GII.17 del virus, que históricamente no se incluía entre los diez genotipos predominantes. No obstante, se empezó a expandir entre 2013 y 2016 surgiendo dos nuevas variantes. Después de un pico de casos de gastroenteritis, el genotipo GII.4 volvió a ser el más común, mientras que el GII.17 bajó.

Sin embargo, el norovirus GII.17 sufrió un incremento en varios países entre 2023 y 2025 en varios países de Europa, entre los que se incluye España. Para realizar este estudio se analizaron 1.471 genomas del virus con datos que permitieron ver su evolución a escala global.

Sus resultados indican que hubo una subida significativa del número de infecciones entre 2023 y 2025 causados por el genotipo GII.17, emparentada con la variante C. La nueva variante afecta más en concreto a la proteína VP1. Hasta 2023, la nueva variante tomó una gran diversidad genética que fue reduciéndose en 2024.

La investigadora María Dolores Fernández-García del CNM-ISCIII ha puesto de relieve que el estudio muestra que la nueva variante del norovirus GII.17 ha seguido un proceso evolutivo dinámico, adaptándose para infectar con mayor eficacia a los seres humanos". Tal y como recoge Gaceta de Salud, la investigación plasma la importancia de la colaboración internacional y de la vigilancia genómica para entender cómo los virus emergen y se adaptan. "Sólo entendiendo estos mecanismos podremos anticiparnos y evitar que se conviertan en grandes epidemias", afirma.

