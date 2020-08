Fernando Simón hace un llamamiento a los influencers: "Pueden ayudar a controlar el coronavirus"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha anunciado que Sanidad ha registrado 3.349 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y ha añadido que "las cosas no van bien".

Simón ha querido ser contundente diciendo que "nadie se confunda, las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión. El objetivo con el confinamiento fue permitir reducir la sobrecarga de los servicios y garantizar un correcto tratamiento. Si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y muchos fallecidos".

"Tenemos que ser conscientes del papel que tenemos. Hemos detectado problemas con los temporeros, y se ha trabajado muy duro para continuar estos brotes, los empresarios y trabajadores están haciendo mucho esfuerzo para conseguir evitar más rebrotes". Y ha añadido que "el siguiente problema nos lo genero el ocio nocturno, obviamente asociado a las vacaciones, queremos pasarlo bien y la gente quiere ir de fiesta, pero hay maneras".

Simón considera que todas las personas que tienen cierta visibilidad en la sociedad, donde se ha añadido él, tienen un papel para concienciar a la gente de lo que hay que hacer y las medidas que hay que seguir. "Muchos influencers pueden ayudar durante la pandemia", ha indicado haciendo referencia por el alto número de seguidores jóvenes que tienen y que pueden utilizar su influencia para demostrar a los jóvenes lo que hay que hacer durante el coronavirus .

"Llevo muchas semanas diciendo que esto no se ha acabado, pero me daba la impresión de que no estaba siendo lo suficientemente contundente. Hemos pensado que tenía que decir claramente que hay que hacerlo mejor", ha querido zanjar Simón.

Desfase de fallecidos

Sobre el número el desfase de fallecidos en las últimas 24 horas respecto a las de los últimos siete días, Simón ha indicado que la comunidad de Aragón dio nuevos datos de fallecidos fuera de los siete días que conmutan, por lo que se añadió en el último dato, que era de 127 fallecidos.

Más de 1.000 brotes

Actualmente hay 1.126 brotes activos de coronavirus en España, una cifra que no para de aumentar en las últimas semanas.

Vuelta al cole

Simón considera sobre la vuelta al cole que "no podemos tener a nuestros niños sin estudiar. Aunque se hagan todos los esfuerzos, no podemos hacer que dos promociones no tengan una educación con el mismo nivel de calidad que otros. Hay que hacer un esfuerzo por abrir los centros educativos. Es muy fácil la educación online para los que tienen recursos. No es lo mismo un niño con su habitación y su buen wifi, que uno que no tiene ordenador, ni wifi y comparte habitación".