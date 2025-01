Examen del MIR 2025: los consejos y recomendaciones los días previos a la prueba

Este sábado 25 de enero es la fecha marcada para los estudiantes de Medicina. Se celebra una de las citas más importantes del sector de la salud en España: el examen del MIR 2025. Esta convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para el periodo 2024/25 ofrece 11.943 plazas que se dividen en 46 especialidades, lo que supone un aumento del 2,9% respecto a la anterior oposición.

Se examinan miles de futuros médicos para obtener plaza para una formación médica altamente especializada. A través de un examen tipo test se evalúan a los candidatos. En función de la nota se podrá elegir qué especialidad médica seguir y el hospital en el que formarse. Ahora toca plasmar en el examen los conocimientos adquiridos. A la hora de afrontar la prueba, los expertos dan una serie de recomendaciones.

Jaime Campos, CEO en Iberia de Healthacademia, doctor en Medicina y oftalmólogo, comenta en una entrevista para 'Europa Press' que "hay que confiar en el trabajo diario, en las recomendaciones de los profesores y en los materiales de estudio". Explica que es "muy importante entender que al MIR no se va con el mismo grado de seguridad que en la universidad porque el temario es infinito. Pero si han seguido la metodología y las recomendaciones de la academia, el resultado está garantizado.

El doctor en Medicina aconseja "no hacer nada nuevo". "Toda rutina debe estar interiorizada y no se debe, bajo ningún concepto, experimentar. Si se toman medicaciones antes de los exámenes de la academia lo deben seguir haciendo. En caso contrario, no innovar", apunta. Campos señala que el día de antes al examen "es una noche en la que cuesta conciliar el sueño" y por eso es "esencial" descansar las 24 horas previas. Habla de hacer "ejercicio suave y alguna actividad relajante".

Destaca el experto que "el resultado del examen no es el fruto de una semana o unos días de estudio". "Es el resultado de muchos meses de clases, de horas de estudio con los manuales, de muchos meses de clases, de horas de estudio con los manuales, de muchos simulacros como el MIR y de un esfuerzo continuo. No es un esprint, sino una carrera de fondo que está llegando ya a su final", agrega.

Campos recuerda además que el MIR es el examen "más importante en la vida de un médico", aunque "no es lo más importante en la vida". "Solo es una llave que te abre una puerta a una profesión maravillosa que es la medicina. La satisfacción de ayudar a los demás es algo por lo que llevan muchos años estudiando, y ya están a nada de conseguirlo. Muy pronto estaremos con ellos en los hospitales y compartiremos la profesión más bonita del mundo".

¿Cuántas plazas se ofertan?

Medicina (MIR): 9.007 plazas

(MIR): 9.007 plazas Enfermería (EIR): 2.171 plazas

(EIR): 2.171 plazas Farmacia (FIR): 352 plazas

(FIR): 352 plazas Psicología (PIR): 274 plazas

(PIR): 274 plazas Biología : 63 plazas

: 63 plazas Física : 51 plazas

: 51 plazas Química: 25 plazas

Tanto las plazas para las titulaciones de Medicina y Enfermería han aumentado un 3%, mientras que la de Farmacia lo ha hecho en un 4%. El impacto más notorio lo van a tener aquellos que buscan un puesto en la rama de Psicología y Física con un aumento del 11%. Sin embargo, las plazas para los químicos se han reducido en un 7%. Un poco menos lo han hecho las de Biología en un 3%.

