La inmunoterapia que mejora la tasa de supervivencia de los bebés con leucemia linfoblástica aguda del 66% al 93%

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es uno de los cuatro tipos principales de leucemia y consiste en "un aumento anormal de los linfoblastos en la persona que la padece", de manera que "estos linfoblastos no evolucionan a linfocitos maduros por lo que son incompetentes a la hora de defender a la persona de infecciones y su número desorbitado desplaza a las células normales de la medula ósea ocasionando bajada de los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos normales", algo que se traduce en "anemia, posibles sangrados e infecciones", explica la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Presenta una supervivencia a 3 años inferior al 40 % precisan en la revista New England Journal of Medicine, desde la que presentan un esperanzador tratamiento de inmunoterapia seguro y eficaz para los bebes con una forma agresiva de la enfermedad.

Mejora notablemente la tasa de supervivencia

Este tratamiento que mejora la tasa de supervivencia de los bebés a la vez que provoca menos efectos secundarios que otras terapias se enmarca dentro de los resultados de un estudio clínico en fase 2 con 39 bebés a los que se trató con la inmunoterapia blinatumomab junto a quimioterapia, que ha publicado dicha revista. El estudio ha sido dirigido por el Centro Princesa Máxima (Holanda), desde el que indican que esa inmunoterapia "mejora notablemente" la tasa de supervivencia a los dos años, del 66% al 93%, de los niños.

En tres cuartas partes de los bebés que padecen leucemia linfoblástica aguda se da un fallo particular en el ADN de las células leucémicas, que se llama reordenación KMT2A, y da lugar a una forma agresiva de LLA con mal pronóstico. La quimioterapia intensiva funciona muy bien en la mitad de los bebés, aunque en el resto la enfermedad reaparece cuando pasan dos años o mueren a causa de la enfermedad o los efectos secundarios de la terapia.

El estudio

El ensayo clínico internacional se llevó a cabo con 30 bebés de nueve países entre los años 2018 y 2021, a los que se les añadió el fármaco al tratamiento de quimioterapia que se les administraba. Una vez realizado, el equipo comparó los resultados con los de 214 niños que habían sido tratados anteriormente con la terapia estándar, es decir, la quimioterapia sin añadir blinatumomab.

Según el Centro Princesa Máxima, los resultados marcan que la supervivencia de los bebés que recibieron un mes de inmunoterapia, además de quimioterapia, resultó "significativamente mayor". El 93 % continuaban con vida dos años después del diagnóstico, frente al 66% de los niños a los que solo se le ha administrado quimioterapia en el pasado.

A los dos años del diagnóstico, el 18% de los bebés tratados con blinatumomab sufrieron de nuevo cáncer o murieron a causa de la enfermedad, lo que indica "una fuerte mejora" en comparación con los que solo fueron tratados con quimioterapia, de los que el 51% sufrió una recaída o falleció en ese mismo periodo de tiempo.

¿Cuál es la acción de blinatumomab?

El blinatumomab es una inmunoterapia que ya se ofrece a algunos adultos y niños mayores, que se une a las células leucémicas por un lado y a las células inmunitarias por otro, lo que conecta las células inmunitarias con las células leucémicas eliminándolas.

Hay expertos, sin relación con el ensayo clínico, que señalan que este es de buena calidad, pero que tiene alguna limitación, indica Science Media Center España. El estudio es de "buena calidad y muy importante" y el tratamiento se asocia, "al menos a corto plazo, a una gran mejoría en la supervivencia de los lactantes" (menores de 12 meses), según Susana Rives del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.