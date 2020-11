España tiene opciones sobre 7 vacunas contra el coronavirus a la espera de las que sean autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento

Rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, para informar de los últimos datos de la pandemia de coronavirus y la situación de las vacunas. Tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle la situación, han dicho que se manejan en Europa 7 vacunas, cinco con contrato ya o a punto de firmarse. Gestiones realizadas durante los ensayos, para que se facilite la fabricación por parte de las empresas.

Examen en dos o tres meses

Como no están autorizadas se está actuando de forma distinta a lo habitual. Por tanto las dosis que se van a contratar son más de las necesarias, a la espera de saber cuáles serán autorizadas. Lamas ha afirmado que "no se va a administrar ninguna vacuna que no se haya autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, con iguales controles que otro medicamento". Al estar evaluando las primeras fases de las pruebas a la vez que se están haciendo las siguientes por parte de las farmaceúticas, se acorta el tiempo del examen. Normalmente es un año de evaluación, ahora se puede hacer en dos o tres meses.

Confirman que los puntos de vacunación serán los 13.000 centros de atención primaria, donde habitualmente de vacuna. Simón pone el ejemplo de que en 7 semanas se han vacunado 13 millones de personas de la gripe. No han comentado si al final será o no obligatoria la vacunación, asunto en el que hay diferentes opiniones, incluso en el Ministerio de Sanidad.

Tendencia descendente

Simón valora que se está en una tendencia descendente, baja la incidencia acumulada, 374 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de 400 por primera vez en un mes. Se ve en el descenso de la presión en los hospitales, menos del 15% de ocupación y ha bajado del 30% en las UCI. A pesar de ese descenso durante el fin de semana se han sumado 25.886 contagios. En las últimas 24 horas se han contabilizado 2.344 nuevos casos de covid-19. Han fallecido 1.067 personas en los últimos siete días.

Las declaraciones se Simón se producen poco después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, haya asegurado que ya se ve "luz al final del túnel" gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos con las futuras vacunas contra el Covid-19. La última la de AstraZeneca, que ha informado en un comunicado que la vacuna (AZD1222) que desarrolla con la Universidad de Oxford ha demostrado una eficacia del 70 por ciento contra la Covid-19.