José Luis Jiménez, experto en la transmisión del coronavirus, da las seis claves para no contagiarse en interiores

Ya son varios los trabajos científicos que aseguran que una parte importante de los contagios de coronavirus se produce por aerosoles, es decir, cuando el virus se mezcla con gotas en el aire. Esta transmisión puede flotar en distancias más largas de lo que se creía y causar el contagio si son inhaladas.

Admitir que la ciencia establece esa propagación por aerosoles puede ser útil para combatir la transmisión, como explica José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado y autor de un prestigioso estudio sobre ese asunto. Responde en directo a las preguntas de Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Es recomendable proponer que las actividades que se puedan hacer en recintos abiertos sean preferibles?

Esto es lo más importante y no depende de si uno se cree la teoría de los aerosoles o no. El rastreo de contactos nos muestra que es 20 veces más probable contagiarse en el interior que en el exterior. En más de 1.000 brotes de superpropagación, es decir, cuando una persona contagia a muchas, solo hay una o dos afuera.

Por ello, lo único que hace el contagio casi imposible es estar afuera, con mascarilla y respetando la distancia.

Para los colegios, deberíamos hacer parcelas en los parques para dar las clases allí siempre que sea posible. Es muy importante que los niños lleven mascarilla también.

¿Qué es lo mejor para que el aire esté limpio de virus?

Lo mejor para evitar el contagio es no entrar a interiores y quedarse fuera. Si hay que entrar, hay que evitar seis cosas: si no se respeta la distancia, si es mucho tiempo, si hay mucha gente, si hay poca ventilación, si hay gente sin mascarillas o si que lleva las mascarillas mal ajustadas y si la gente habla, y sobre todo si canta o grita.

Para mejorar la ventilación, hay que abrir las ventanas y hay que filtrar. Por otro lado, es una barbaridad utilizar desinfectantes en el aire. También hay que medir el CO2 para ver en qué lugares la ventilación es peor y hay que actuar más rápidamente.

¿Por qué la OMS no admite aún esa vía de transmisión?

Me duele decirlo, pero hay una parte pequeña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha cometido un error garrafal al decir que la Covid-19 se transmite por gotículas. Esto de las gotículas es una tradición de hace años pero no tiene una evidencia fuerte y es un castillo de naipes que no se sostiene.

La evidencia de que se transmite por aerosoles es abrumadora. Llevamos meses diciéndoselo, pero por una mezcla de soberbia y de incompetencia científica y por miedo a las consecuencias se niegan a admitirlo.

¿Es tan fácil y contundente la posibilidad de transmisión por el aire?

No es un virus muy contagioso, como sí lo es el sarampión, y por eso se confunde la OMS. De alguna manera piensan que si va por el aire tiene que ser muy contagioso. Esto no tiene razón de ser y la mayoría de la gente que convive con alguien infectado no se contagia. Esto es el talón de Aquiles del virus y como lo podemos derrotar.