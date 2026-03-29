Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: "Lo que queremos es que no se cambie más la hora"

El doctor Eduard Estivill, nombrado especialista europeo en medicina del sueño, ha comparecido en directo en Antena 3 Noticias Fin de Semana para analizar la importancia del sueño y de cómo puede afectar a nuestro descanso el cambio de hora de este pasado sábado.

"Los expertos queremos que no se cambie más la hora"

Estivill ha señalado la razón exacta por la que estos cambios horarios afectan directamente a muchas personas: "Porque cambiamos nuestros ritmos biológicos, cuando vamos a dormir se fabrica una sustancia que es la melatonina, que 'aparece' cuando se va la luz, si se va más tarde la fabricaremos más tarde, por lo que tendremos peor sueño... Lo que queremos los expertos es que no nos cambian más la hora, y ya elegiremos nosotros el que más nos gusta".

"Afecta psicológicamente, pero la mayoría nos adaptamos, no hay que dramatizar"

No son pocos los que se sienten irritables o de mal humor los primeros días tras un cambio horario: "Afecta al aspecto físico y psíquico, estamos más irritados pero también depende de la edad de las personas, si le cambias la hora a un niño de cuatro años o a una persona mayor que tome medicinas habitualmente pues le afectará más. En cuanto al resto de la población no tenemos que dramatizar, puede que suframos cambios pero nos podemos adaptar", señala el doctor.

Y aquí ya entramos en preferencias personales, cuál es mejor, ¿el de verano o el de invierno? Estivill responde sin miramientos: "La gente siempre prefiere tener luz hasta más tarde, pero lo que hacemos es retrasar la hora de todos nuestros hábitos, la de dormir, despertarnos... Pero al final la hora es la misma, los españoles estamos deteriorados en esto porque pagamos las consecuencias, nos vamos más tarde a dormir pero nos levantamos a la misma hora, por lo que el peor horario es el de verano".

El insomnio afecta a entre un 10 y un 14% de los adultos en España

Hay que tener en cuenta que el insomnio afecta gravemente a España, un país con más de 4-5 millones de adultos (alrededor del 10-14% de la población) sufriendo insomnio crónico ¿Cómo se puede luchar contra eso?

"Primero hay que buscar la causa, y la principal es el ritmo de vida que nos toca vivir, todo lo que pasa durante el día nos afecta durante el sueño, el estrés, el no hacer ejercicio... Son rutinas de sueño que explicamos continuamente, pero los expertos nos sentimos frustrados porque las personas no las hacemos, ni yo mismo... Y si algún día duermo mal me tomo una pastilla y no pasa nada", ha sentenciado Estivill.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.