El drama de las personas con covid persistente: "Llevo 18 meses inhabilitada"

Italia superó este sábado los 20 millones de contagios de coronavirus desde que se desatara la pandemia en febrero de 2020, tras registrar 89.830 nuevas infecciones en las últimas veinticuatro horas, según el boletín oficial.

En lo que va de pandemia en Italia se han contabilizado 20.076.863 contagios y en Reino Unido han aumentado hasta un 35% los contagios. Actualmente, el covid persistente sigue siendo un problema para miles de personas en nuestro país. Las consecuencias para ellos no han sido pocas.

En los últimos meses muchos han escuchado al otro lado del teléfono: "Llevo 18 meses inhabilitada", dice Elisabeth, "No estás apta para trabajar", cuenta Sonia. "A mí me despidieron y no sabes cuando volverás a trabajar", afirma Blanca. Socialmente también ha tenido consecuencias: "Me han quitado las ganas de hacer cosas, ir a un restaurante, con las amigas a cenar...", dice Sonia.

Tratamientos experimentales como el lavado de sangre se están practicando en otros países. "La respuesta está siendo muy positiva", nos cuenta Miguel. Aunque eso sí, no está libre de polémica.

"Nos falta evidencia para poder decir que el tratamiento del covid persistente es la aféresis", afirma Miquel. "Cosas que no están probadas no se pueden utilizar.", sostiene también Blanca. Solo queda esperar a que haya evidencia científica para que los afectados puedan volver a vivir con normalidad.