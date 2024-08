La dificultad de frenar la viruela del mono en África: hay una nueva cepa más contagiosa y letal

La OMS ha declarado emergencia sanitaria internacional para intentar contener el brote provocado por una cepa de la viruela del mono con una mayor tasa de mortalidad.

A principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron que los brotes de Mpox eran una emergencia de salud pública, con más de 500 muertes, y pidieron ayuda internacional para detener la propagación del virus. La OMS ha escuchado y ahora la viruela del mono es ya una emergencia sanitaria mundial. Hay más de una docena de países afectados, pero el Congo tiene la mayoría de los casos. Ha afectado tanto a adultos como a niños, y hay un número cada vez mayor de niños que nunca antes de que el virus los afecte, dicen los funcionarios de salud.

Nueva cepa más contagiosa

El problema reside en la nueva cepa, más contagiosa que las anteriores, tiene una tasa de mortalidad de entre el 3 y el 4%. En el anterior brote, el de 2022, la mortalidad era del 1%, la OMS también declaró la emergencia mundial después de que se propagara a más de 70 países.

En este caso, la necesidad es frenar el brote en los países de origen, especialmente en la República Democrática del Congo, donde los hospitales están ya saturados por el sarampión y el cólera, como recuerda la ONG Save The Children y el virus se extiende también en los campos de refugiados.

La doctora Rachel Maguru, médica general del Hospital Provincial de Goma, asegura que no pueden diagnosticar todos los casos porque muchas personas no van al hospital: "El miedo está quizás ligado al hecho de que aislamos a las personas enfermas, lo que puede empujar a otros a no presentarse a las estructuras sanitarias sabiendo que estarán aislados, y esto es lo que puede llevar a una cascada de infecciones porque permanecerán en su entorno".

Sin vacunas

Las autoridades congoleñas dijeron que han solicitado cuatro millones de dosis, aún no ha recibido ninguna. Los expertos esperan que la declaración de emergencia internacional active las ayudas de forma rápida. El objetivo es acelerar la investigación, la financiación y las medidas de salud pública internacionales y la cooperación para contener una enfermedad.

"Está claro que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener estos brotes y salvar vidas", ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom.

España, el país europeo con más casos

España es el país de la Unión Europea con más casos de mpox desde que estallara el brote en abril de 2022, con un total de 8.101 casos, de los que 260 se han confirmado en lo que va de año, casi la mitad en Madrid, y de los que prácticamente el 90 % no estaba vacunado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com