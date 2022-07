El curioso fenómeno de la séptima ola del COVID-19: Los test de antígenos tardan más en detectar la nueva variante

La expansión descontrolada de las nuevas variantes BA.4 y BA.5 del COVID-19 -más contagiosas y que escapan a la inmunidad de la vacuna-, ha provocado un curioso fenómeno con los test de antígenos como protagonistas: la positividad retrasada.

No siempre un negativo significa que no se esté contagiado del COVID-19. Las nuevas variantes están generando que, aunque se tengan todos los síntomas —tos, fiebre y/o congestión nasal—los autotest no reflejan el diagnóstico. Eso provoca que muchos den inicialmente por descartado el contagio de coronavirus, pero a los pocos días, tras repetir la prueba, sale positiva.

La clave es que detectar una cierta cantidad de virus, dará resultados negativos en los primeros días, antes de que incremente la carga viral. Es decir que las nuevas variantes del coronavirus, se esconden durante unos días. Los test de antígenos de las farmacias son sensibles a una carga viral determinada, por lo que si se acorta el periodo de incubación y los síntomas se manifiestan antes, esa carga viral todavía no será lo suficientemente alta como para ser detectada en esta prueba.

El peligro de la positividad retrasada es que, entre el primer y segundo test de antígenos, la persona ha continuado haciendo vida normal, lo que podría ayudar a crear nuevas cadenas de transmisión del virus. Algunos expertos destacan además que este fenómeno puede "descolocar" las previsiones y "mentir" sobre la incidencia del COVID-19.

En dos o tres semanas habrá mucho impacto hospitalario

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, ha pedido responsabilidad frente al covid y apela a ponerse la mascarilla en interiores. "En dos o tres semanas, habrá mucho impacto hospitalario" y "problemas asistenciales", ha advertido López Hoyos.

Según estima, la séptima ola del covid "va a ser como la de Navidad o más alta" ya que la nueva variante ómicron "va a transmitirse mucho y, como no se están poniendo medidas, habrá muchos problemas asistenciales". "Mientras dejemos al virus circular en altos niveles, tendremos problemas", avisa.

López Hoyos advierte que ómicron "ha venido para quedarse" e insiste en que la covid acabará siendo un virus "como la gripe", pero recuerda que "la gripe mata todos los años".