Crean una vacuna universal para la gripe eficaz ante cualquier cepa con una sola dosis

La vacuna universal contra cualquier cepa de virus podría estar más cerca de lo que muchos creen. Así lo han probado un grupo de investigadores de la Universidad de California Riverside, en Estados Unidos, quienes han ideado una vacuna basada en ARN que ya ha sido probada en ratones con eficacia. Así lo describen en un artículo publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences", donde también explican su funcionamiento.

Tradicionalmente, la composición de la vacuna tiene que ser presagiada por los investigadores, que intentar anticipar qué cuatro cepas de influencia tienen más probabilidades de prevalecer durante la próxima temporada. No obstante, esta vacuna 'universal', dada su composición, acabaría con la necesidad de idear continuamente nuevas inyecciones, ya que se dirige a una parte del genoma viral que es común a todas las cepas de un virus.

La vacuna universal que estábamos buscando

Rong Hai, virólogo de la Universidad De California y autor del artículo, ha querido enfatizar la amplitud de esta estrategia: "Es ampliamente aplicable a cualquier número de virus, ampliamente eficaz contra cualquier variante de un virus y seguro para un amplio espectro de personas. Esa podría ser la vacuna universal que estábamos buscando."

Otra de las novedades que presenta el estudio, es que al contrario de las vacunas convencionales, que contienen una versión viva, muerta, o modificada del virus la cual es reconocida por el sistema inmunológico y ante la que genera una respuesta inmune, la nueva vacuna no precisa que el cuerpo vacunado tenga esta respuesta inmune tradicional. Y es este detalle, el que las hace aptas para ser usadas por bebés cuyo sistema inmunológico está subdesarrollado, o para personas que padecen una enfermedad que sobrecarga su sistema inmunológico.

Aquí es donde entran en juego las moléculas de ARN silenciadoras, según explica Shouwei Ding, profesor de microbiología en la UCR y autor principal de artículo: "Un huésped (una persona, un ratón, cualquier persona infectada) producirá pequeños ARN de interferencia como respuesta inmune a la infección viral. Estos ARNi luego derriban el virus."

Una vacuna en forma de aerosol

Los investigadores afirma que es probable que su vacuna contra la gripe se pueda administrar en forma de aerosol, dada la gran adversión de parte de la población a las agujas, y la forma de transmisión de las infecciones respiratorias. Descartan que por esto el virus pueda mutar para evitar la estrategia de vacunación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com