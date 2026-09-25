Colchones con fecha de caducidad: claves para saber cuándo cambiarlo

Pasamos un tercio de nuestra vida sobre él, pero nos olvidamos de que no es eterno. Hablamos de los colchones. Si te levantas más cansado de lo que te acostaste, cuidado, puede ser señal de que el tuyo necesita un cambio.

Aunque no existe una fecha exacta, un colchón suele necesitar una renovación a partir de los diez años, nos explica Alfonso López, de Colchoness by Sofass, aunque su vida útil “depende de factores como los materiales, la calidad, el uso y el mantenimiento”.

¿Cuándo hay que cambiar el colchón?

Pero más allá de la antigüedad, hay indicios que nos indican que va llegando su final. Uno de ellos, levantarte más cansado de lo que te acuestas. Dolor o rigidez en espalda o cuello, sobre todo, si estas molestias no aparecían antes.

Otra señal es que el colchón presenta hundimientos o deformaciones visibles que hacen que ya no recupere su forma correctamente. “Esto nos indica que ha perdido parte de sus propiedades”, apunta el experto. También si notas demasiado los movimientos del otro, cuando duermes acompañado.

Además, el desgaste de determinados componentes, especialmente en los que usan sistema de muelles, provoca que haga más ruido de lo habitual al moverte. Síntoma de que necesita un cambio.

Cómo alargar la vida de tu colchón

Hay rutinas diarias que pueden ayudarnos a alargar la vida de nuestro colchón. López nos explica algunas de ellas, como usar funda protectora transpirable, rotarlo de pies a cabeza y voltearlo cada tres meses. También es recomendable ventilar la habitación a diario, sin hacer la cama de inmediato, y colocarlo sobre una base firme y limpia.

Pequeños gestos con los que conseguiremos sacar el máximo partido a nuestro colchón. Porque invertir en una cama nueva no es un capricho, es medicina preventiva.