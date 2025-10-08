Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Avance

Científicos catalanes y argentinos diseñan nanoanillos de proteínas que detectan y neutralizan el coronavirus

El estudio ha estado encabezado por integrantes del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad Autónoma de Barcelona (IBB-UAB) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

Pruebas covid

Pruebas covidEuropa Press

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

El virus SARS-CoV-2, conocido comúnmente como Covid-19 o coronavirus, parece que a veces ya no está entre nosotros y nos afecta. Esto debido a que en estos últimos años ha remitido muchísimo llegando a ser como una "simple gripe", pero la realidad es que el virus continua atacándonos. Es cierto que sucede en menor medida, pero no estamos libres de contagiarnos y por eso mismo el mundo científico continua al día con su investigación.

Nuevo avance contra el Covid-19

Un estudio publicado en 'Advanced Healthcare Materials' anuncia un nuevo sistema para detectar y luchar contra el virus. Se trata de nanoanillos creados a base de proteína, los cuales están formados por "un andamio de proteínas recombinantes". A esto le han añadido unas miniproteínas creadas por el equipo de expertos en un estudio previo, obteniendo una estructura capaz de adherirse al virus y dañarle.

Este nuevo sistema contiene hasta una veintena de puntos de unión de las miniproteínas al virus, se aplica en nanopartículas estables, biocompatibles y homogéneas que dañan potentemente a la partícula infectiva del virus, Spike-ACE2, y consiguen neutralizarla acabando así con la enfermedad.

Salvador Ventura, investigador del IBB-UAB y colíder de la investigación, explicaba: "La actividad de unión al virus de la nueva nanopartícula supera a los anticuerpos monoclonales de referencia y las terapias hiperinmunes clínicamente aprobadas", haciendo referencia a que este nuevo avance es más fuerte que el coronavirus. "Además, hemos visto que también puede adaptarse para el diagnóstico de la infección, con un nivel de detección superior al de los ensayos comerciales", recalcaba el científico.

Capacidad para remitir más virus

El sistema tiene un gran potencial para combatir otros virus, debido a que ha sido diseñado para cambiar las miniproteinas por otras que inhiban distintos virus, ofreciendo así un nanoanillo muy potente, que puede ser modificado con distintas moléculas y hacer frente a diferentes brotes infecciosos o enfermedades a nivel mundial.

Variante 'Stratus'

Aunque el virus sea como "una gripe" y cada sus cepas tengan síntomas similares, 'Stratus' se presenta con una particularidad fácilmente identificable. Su rasgo distintivo tiene que ver con alteraciones en la voz, dejándola ronca. Los síntomas se mantienen, como es habitual, con congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, fiebre, tos y problemas digestivos.

Cabe destacar que esta variante, 'Stratus', es lo que algunos científicos han dado en llamar cepa 'Frankenstein' ya que ha surgido de otras dos ya existentes: LF.7 y LP.8.1.2. Ambas cepas se juntaron en un huésped y se creó esta nueva, que es de muy rápida propagación, pero aún así los nanoanillos podrían neutralizarla. Se debe seguir con los avances, pero en principio funcionaría con esta como con las otras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La terapia asistida con psicodélicos se perfila como alternativa frente a la depresión resistente

La terapia asistida con psicodélicos se perfila como alternativa frente a la depresión resistente

Publicidad

Salud

Pescado en el supermercado

Alerta alimentaria por el exceso de mercurio en un pescado español

Pruebas covid

Científicos catalanes y argentinos diseñan nanoanillos de proteínas que detectan y neutralizan el coronavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba las subvenciones de 100 euros para gafas y lentillas hasta los 16 años

Avance cura alzheimer
Alzheimer

Gran avance en la lucha contra el alzhéimer: Investigadores españoles y chinos logran revertir la enfermedad con nanotecnología

Imagen del producto.
Alerta alimentaria

Alertan de la presencia de fragmentos metálicos en un confit de hígado de ave de la marca Bioporc

Bebé en el hospital
Depresión posparto

La Unión Europea aprueba la zuranolona, la primera píldora para tratar la depresión posparto

La zuranolona es un fármaco de acción rápida que ha demostrado una respuesta positiva tras las primeras 72 horas desde su instauración.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, visita la residencia Colisée Miñano en Álava para conocer el proceso de vacunación.
Vacunas

Comienza la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en el País Vasco

La vacuna del Covid, indicada para los mayores de 75 años, protege ante las cepas dominantes de la enfermedad.

Nobel de Medicina 2025 premia a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi

Nobel de Medicina 2025: Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, premiados por revelar el "freno" del sistema inmune

Imagen de archivo de plátanos

Los colegios de Valencia y Castellón incluyen plátano de Canarias en sus máquinas expendedoras

Test de Covid-19

Nimbus y Stratus: Las variantes más contagiosas del COVID-19 cuyos síntomas podrían confundirse con un virus común

Publicidad