Bruselas aumentará las ayudas agrarias ante la presión de los países

La Comisión Europea (CE) se comprometió hoy a "revisar al alza" los 150 millones de euros propuestos para compensar las pérdidas causadas al sector europeo de frutas y hortalizas por la caída del consumo ligada a la bacteria "E.coli".

Al término de una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura en Luxemburgo, el comisario europeo del ramo, Dacian Ciolos, anunció que revisará el montante y porcentaje de las subvenciones para presentar una "mejora sustancial", conforme a las condiciones actuales. "Los estados miembros han dado justificaciones y han pedido que esa cifra sea revisada al alza. Me he comprometido a revisar la cifra y plantear una propuesta mejorada, con una mejora que sea sustancial, equilibrada y justificada en relación con la situación actual", señaló Ciolos en rueda de prensa.

La presión de los países obligó a Ciolos a retractarse de lo dicho al llegar a la reunión, cuando afirmó que 150 millones de euros era "lo que había". El comisario indicó que presentará esa nueva propuesta para que el Comité de Gestión de la UE, que reúne a representantes de los veintisiete países miembros, tome una decisión "lo antes posible", probablemente a principios de la próxima semana. Una vez adoptada la iniciativa, las subvenciones se podrán desbloquear en breve, seguramente a finales de junio, según fuentes europeas.

El comisario dijo que lo ocurrido durante la llamada "crisis del pepino" debe servir para reflexionar acerca de la reforma de la Política Agrícola Común, sobre la que Bruselas presentará una propuesta en octubre. En las negociaciones de la misma habrá que tener en cuenta que "el margen de acción de la Comisión a nivel comunitario es muy limitado en estas situaciones de crisis", agregó. Ciolos subrayó que la posición de Bruselas en situaciones como la actual es "complicada" porque "dispone de pocos medios para actuar rápido y de forma eficaz", algo de lo que "habrá que sacar conclusiones".

Por su parte, la ministra española de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, se mostró satisfecha por la decisión de la Comisión de revisar su propuesta y por la sintonía existente entre la mayoría de los países, que abogaron por que las compensaciones en favor del sector alcancen un alto porcentaje de las pérdidas. Explicó que España y otros ocho países (Bélgica, Holanda, Francia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Polonia y Alemania) suscribieron un documento que pide que las compensaciones a los agricultores se eleven al 90% ó el 100% de las pérdidas, según el producto. Para calcular esas ayudas, los estados firmantes solicitan que se tome como referencia los precios medios de cada producto entre 2008 y 2010, fechas más recientes que las que proponía Bruselas.

Además, subrayan que las ayudas deben ir a "todos los productores sin excepción", formen o no parte de organizaciones agrarias, precisó la ministra. Aguilar indicó que de momento no se han pedido indemnizaciones a Alemania por su manera de gestionar la crisis generada por la bacteria letal, de la que en un principio responsabilizó al sector español. La ministra dijo, no obstante, que España quiere que las autoridades de Alemania se impliquen activamente en varias campañas de promoción en ese país del consumo de frutas y verduras españolas.

En ese sentido, anunció que el secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, tratará la situación mañana en Berlín. Aguilar mencionó además ante el resto de ministros la necesidad de "hablar con los países que han cerrado sus fronteras" a los productos hortofrutícolas europeos, y en particular con Rusia, para "despejar cualquier incógnita y que las fronteras se puedan abrir de inmediato".