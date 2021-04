Así puedes reconocer una trombosis originada por la vacuna de AstraZeneca

Efectos adversos del fármaco. Así ha concluido la EMA sobre las inusuales trombosis notificadas entre personas que recibieron la dosis de AstraZeneca. Desde la Agencia Europea del Medicamento han señalado que deben considerarse efectos adversos, raros pero posibles y ha señalado que tanto los médicos como los vacunados con el fármaco deben ser conscientes de ello.

Sabemos que las trombosis consisten en la formación de un trombo o coágulo de sangre en una vena y que esto, obstaculiza la circulación sanguínea. El PRAC o comité de seguridad de la EMA ha estudiado 62 casos de trombosis cerebral en los senos venosos y 24 de manera intrabdominal y arteriales. En ellos se ha registrado un bajo número de plaquetas en la sangre de los pacientes y en algunos casos, hemorragias. Estas trombosis son muy inusuales pero entre los 25 millones de vacunados en Europa con AstraZeneca se han notificado hasta el 4 de abril, 169 casos de trombosis cerebral y 53 de trombosis abdominal.

También se hablaba de trombosis venosas en piernas y embolias pulmonares, pero estas son más usuales en la población. Son más difíciles de relacionar con la vacuna por eso mismo, dado que es una de las principales causas de mortalidad dentro de las enfermedades cardiovasculares. Así lo ha indicado el jefe de servicio de Hemoterapia y Hemostasia del hospital Clínic de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Trombosis, Carles Reverter.

Pero, ¿Cuándo aparece la trombosis y qué síntomas tiene?

La Agencia Europea del Medicamento estima, aunque no lo ha detallado, casos en las 2 semanas próximas a la vacunación. Carles Reverter aconseja mantener la vigilancia desde el tercer o cuarto día tras la administración de las dosis.

También desde la EMA informan de que los síntomas sería la dificultada al respirar, hinchazón en la pierna, abdominal persistente, dolor en el pecho y síntomas neurológicos como los dolores de cabeza o visión borrosa. También puede ser la aparición de petequias más allá del lugar donde fue administrada la vacuna y días después.

Reverter comunica que si se trata de trombosis cerebral el síntoma principal es un intenso dolor de cabeza que empeoran cuando uno se tumba. Dichos síntomas se diferencian de otros efectos de la vacuna como las fiebre o el cansancio que se pueden padecer horas después de las inyección y no duran más de un para de días.

¿Por qué se causa el trombo y cómo se trata?

Si piensa que padece o padece los síntomas de una posible trombosis debería ir rápidamente al médico. Reverter ha explicado que hay tratamientos y que se puede tratar en muchos casos con muy pocas secuelas. A pesar de que algunos casos (18 de los estudiados por la EMA) son fatales.

En cuanto a lo que causa esta trombosis hay una posible explicación. Para el bajo número de plaquetas y el coágulo, la explicación según la EMA podría ser que hay una respuesta inmune anormal a la vacuna. La mencionada hipótesis fue comunicada por Andreas Greinacher, investigador alemán de la Universidad de Greifswald y que apuntó dicha teoría tras partir de lo observado en un tipo de trombosis similar inducida por el anticoagulante heparina.

¿Solo afecta a las mujeres jóvenes? ¿Qué pasará con la segunda dosis de la vacuna?

Aunque la EMA no ha hallado factores de riesgo que lo expliquen en la mayoría de casos ha afectado a mujeres de entre 20 y 60 años de edad. Esto podría obedecer a que de los dos grandes grupos vacunados (profesorado y personal sanitario) estas son la mayoría. Hay investigadores que lo relacionan con las hormonas y los anticonceptivos, pero tan solo son hipótesis.

Desde la agencia del medicamento británica aconsejaron usar otras vacunas para los menores de 30 años y ya ha habido países que han decidido no administrar AstraZeneca a menores dude 65, 60 y 55 años mientras España ha decidido no usarla en menores de 60.

Las segundas dosis de AstraZeneca se deben inyectar a las 10-12 semanas de la primera dosis y la EMA admite que no hay datos al respecto sobre los efectos. Por ello serán las autoridades sanitarias de cada país las que decidirán si se inyecta la segunda. Carolina Darias comunicó que se buscará consenso y añadió que para las personas menores de 60 años que deben recibir la segunda dosis, se evaluará si se les administra una inyección de otra de las vacunas o qué se hará. Según el laboratorio la primera dosis protege al 70% y cuanto más se espacian las dos más aumenta la eficacia.

Pero, ¿las trombosis raras solo ocurren con AstraZeneca?

Sí. A las vacunas de Moderna y Pfizer no se les asocian. Estas son creadas con otro método, el RNA mensajero del virus. Las dosis AstraZeneca se crearon a partir de un adenovirus modificado para transportar el gen que estimula la creación de anticuerpos y en ninguna de las vacunas se inocula el coronavirus.

Las vacunas del Sputnik V y Janssen son más parecidas en su creación a la vacuna de AstraZeneca, pero todavía no están siendo inyectadas. Reverter aclara que no existe una explicación de por qué las trombosis se dan en unas vacunas y en otras no, por lo que habrá que estudiarlo más a fondo.

¿Se vio en los ensayos?

Los ensayos se hicieron con decenas de miles de personas y estos efectos raros no se han manifestado hasta tener vacunadas a millones de personas. Por lo que la respuesta es no, no se vieron en los ensayos. En Alemania se han realizado estudios donde las trombosis cerebrales se habrían dado en una de cada 1000.000 personas vacunadas. Christian Bogdan del comité de vacunas de Alemania, ha declarado que los trombos raros en mujeres han sido 20 veces más de los esperables.

Carles Reverter ha señalado también que no es inusual que al usar un fármacos en millones de personas aparezcan efectos secundarios graves y poco frecuentes pero que, la vacuna tiene un beneficio muy alto por lo que él recomienda su uso. Emer Cooke, directora de la EMA subrayó que "el riesgo de mortalidad por covid es mucho mayor que el de fallecer por estos pocos usuales efectos".