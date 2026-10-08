¿Debemos temer de nuevo al Covid-19? "La nueva variante XFG escapa a la inmunidad de las vacunas anteriores"

El Covid-19 no aparece o desaparece dependiendo la estación del año en la que nos encontremos, pero sí es cierto que en otoño confluyen múltiples factores que avivan la posibilidad de que se expanda. Entre la vuelta a las oficinas que muchos abandonaron en verano, el regreso a las aulas por parte de los más jóvenes, la vida de ocio en interiores y "la paulatina pérdida de la memoria inmunológica desde la última vez que nos infectamos o desde que nos vacunamos", unido a la "aparición de nuevas variantes de SARSCOV-2 como la XFG", actualmente se está produciendo "un repunte de casos de coronavirus que ya representan hasta siete veces más de positividad en los centros de salud primarios de la Unión Europea respecto a casos de gripe", tal y como detalla el virólogo José Antonio López, con quien analizamos la incidencia del coronavirus en la población esta última parte del año en la newsletter de Antena 3 Noticias.

En cuanto a esta nueva variante XFG, el experto transmite tranquilidad, pues "no es más peligrosa que en variantes pasadas, pero sí escapa parcialmente a la inmunidad que podemos tener con las vacunas anteriores". A pesar de este repunte de los casos de coronavirus, José Antonio López explica que "no se puede hablar de tensión hospitalaria con menos de un 1% de camas ocupadas, o con 1,5-1,7 ingresos por cada 100.000 habitantes".

Recomendaciones a la población

Al haber entrado ya de lleno en esta "temporada de virus respiratorios", el experto señala que las recomendaciones "son las de siempre". "El Ministerio de Sanidad recupera la vacunación a aquellos grupos de riesgo, grupos mayores de 70 años donde se están produciendo la mayoría de los casos detectados". Además, explica que "se están viendo casos en niños pequeños menores de un año". Debido a esto, la recomendación se mantiene en la vacunación a mayores de 70 años, mujeres embarazadas, o personas con factores de riego.

En cuanto a las medidas preventivas, López se muestra tajante, señalando que "las hemos aprendido y las hemos olvidado todas como la higiene, la ventilación, intentar en sitios cerrados que estén, a ser posible, bien ventilados y en un momento determinado como cuando se acude a Urgencias o en el centro de salud por cualquier problema, llevar una mascarilla no nos va a afectar a nadie".

La variante XFG

XFG es una variante que ya había sido señalada por el Ministerio de Sanidad como la variante detectada en mayor medida entre los casos de Atención Primaria a lo largo de la temporada. De cara al periodo 2026-2027 se continúa intentando actualizar las vacunas con la intención de añadir esta y otras variantes.

Entre los síntomas de esta variante se encuentran los del Covid-19, tales como mocos, congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, malestar generalizado o cansancio.