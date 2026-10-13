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Alerta alimentaria por la detección de salmonela en un lote de huevos en España que deja 13 intoxicados

La RASFF calificó el incidente de grave y ya se ha retirado el lote del mercado tanto en España como en Portugal.

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Alarmas activadas después de que al menos 13 personas se hayan intoxicado por salmonela tras consumir huevos contaminados.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando se detectó la bacteria 'salmonella enteritidis' en 25 gramos de huevo analizado. Automáticamente se activó el mecanismo de aviso. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea calificó el incidente como grave y procedió a retirar del mercado el producto, que además de haberse distribuido en España también lo hizo en Portugal.

La salmonela es una de las intoxicaciones alimentarias más frecuentes. El calor y la humedad son el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de estas bacterias por ello el verano es la época del año en la que más intoxicaciones alimentarias se producen.

Huevos y salsas los alimentos más peligrosos de ahí que sea fundamental una correcta manipulación. Por norma general la mayoría de los pacientes sobrepasan la enfermedad de forma leve aunque en algunos casos puede complicarse.

La salmonela afecta al aparato intestinal y los síntomas más frecuentes son vómitos, náuseas o diarrea, también puede causar picos de fiebre. Los síntomas suelen durar de 2 a 7 días aunque la diarrea se puede prolongar hasta dos semanas.

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