La exitosa técnica con sello gallego con la que han operado al Papa León XIV

Las noticias que tienen que ver con la salud del Papa siempre generan una gran alarma. En este caso se trata de la detección de un nódulo pulmonar solitario que le ha sido localizado a León XIV durante un control rutinario y por el que ha sido intervenido a la mayor brevedad.

Al tratarse de un hallazgo temprano, las probabilidades de éxito y curación de esta dolencia aumentan considerablemente, asegura el cirujano Diego González Rivas. El doctor ha publicado en sus redes sociales un vídeo explicando la situación y la técnica empleada para esta operación.

González Rivas explica la relevancia de abordar estas patologías con técnicas de mínima invasión, como lo es la Uniportal VATS. Él mismo ha desarrollado este método y lo ha enseñado en hospitales de todo el mundo, también en el Policlínico Gemelli de Roma donde, por protocolo, se opera al pontífice. Se trata de una cirugía videoasistida a través de una única incisión de 3 cm. Es una técnica desarrollada en A Coruña en el año 2010 y que ha sido expandida por el propio cirujano hasta alcanzar 146 países.

Para tratar un nódulo pulmonar solitario, la intervención suele consistir en una extirpación atípica o una segmentectomía, dependiendo de la naturaleza de la lesión. La clave reside en agredir lo menos posible al paciente. "Lo menos invasivo es extirparlo mediante Uniportal VATS, con nuestra técnica, usando una incisión de tan solo 2-3 centímetros", señala el especialista. Además, destaca un avance clave de esta forma de operar que favorece enormemente la recuperación: "En nuestra experiencia, podemos hacerlo sin intubación, lo cual disminuye la agresión anestésica".

El doctor González enseña su técnica en Shanghai Pulmonary Hospital a cirujanos de todo el mundo

El propio González explica en su vídeo que él habla con conocimiento de causa cuando se refiere al Policlínico Gemelli en Roma: "Un hospital que conozco bien porque desde el año 2017 realizamos cursos para enseñar la técnica Uniportal VATS en ese hospital, en el cual he operado muchísimas veces", explica el doctor. "He hablado con el equipo de Gemelli que son buenos amigos y excelentes profesionales, así que podéis estar tranquilos de que el Papa está en buenas manos", transmite el médico en un mensaje de tranquilidad.

Actualmente, este tipo de procedimientos es cotidiano en centros internacionales especializados. Desde el Shanghai Pulmonary Hospital, por ejemplo, donde el doctor González se encuentra estas semanas impartiendo formación a cirujanos de todo el mundo, la casuística habla por sí sola: de 150 tumores abordados en una sola jornada, 91 corresponden a nódulos pulmonares solitarios.

La detección a tiempo en revisiones rutinarias, junto a las técnicas quirúrgicas innovadoras como esta, permiten afrontar con toda la calma -aunque sin perder la cautela- este tipo de diagnósticos. De hecho, el doctor ha confirmado unas horas después de la operación que ésta ha sido un éxito: “El Papa se encuentra en planta sin apenas dolor y con muy buena recuperación. Es una satisfacción para todos que el Papa se encuentre bien y, sobre todo, que la técnica sea lo menos invasiva posible. Muy orgulloso, muy contento de que haya sido el equipo de Gemelli quien haya realizado la operación”, relata. Y además concluye el doctor con orgullo: “Marca España en el Vaticano”. A la espera, ahora, de los análisis y tratamientos que puedan ser necesarios una vez superada la operación.