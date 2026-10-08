El efecto dominó de Francisco Falcón: un donante anónimo que activó tres trasplantes simultáneos

Así lo explicó la doctora Ana González Rinne, nefróloga y responsable del programa de Trasplante Renal de Donante Vivo del Hospital Universitario de Canarias (HUC). González Rinne ha señalado que “los donantes son el motor que impulsa algo tan grande como lo que ha sucedido". La especialista recordó además que una intervención así exige "una coordinación milimétrica", donde la coordinación entre varios hospitales resulta clave para desbloquear el proceso.

La historia arrancó gracias a la figura del donante anónimo. Tras superar unas exigentes evaluaciones médicas, psicológicas y legales, la donación de Falcón desatascó la lista de espera y conectó la sanidad insular con la peninsular en tiempo récord.

"Estoy muy contento con todo lo que ha sucedido y de haber sido un eslabón más en esta cadena", señaló el propio Francisco. El donante animó con firmeza a la sociedad a perder el miedo y dar este paso en vida, señalando que "es un proceso seguro y, que tras la operación, solo hace falta llevar una vida saludable para cuidar el órgano que nos queda".

El Hospital Universitario de Canarias suma ya 3.521 trasplantes renales desde 1981, un dato histórico.

Según señalan los expertos, este tipo de procedimientos pone de manifiesto la eficacia de los mecanismos de donación en la sanidad pública. Como destacan los especialistas, la decisión de donar en vida permite poner en marcha cadenas de trasplantes múltiples que amplían significativamente las opciones terapéuticas para varios pacientes, transformando una decisión personal en un logro sanitario coordinado.