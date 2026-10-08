Antena 3 Noticias
Última hora
Salud

Trasplantes

El efecto dominó de Francisco Falcón: un donante anónimo que activó tres trasplantes simultáneos

Hay decisiones capaces de cambiarlo todo. Es la historia de Francisco Falcón, un vecino de Gran Canaria que decidió donar un riñón de forma totalmente altruista, sin más afán que ayudar. Este acto desinteresado fue el detonante de una reacción en cadena: tres trasplantes renales realizados al unísono en distintos puntos del país.

El efecto dominó de Francisco Falcón: un donante anónimo que activó tres trasplantes simultáneos

El efecto dominó de Francisco Falcón: un donante anónimo que activó tres trasplantes simultáneos

Publicidad

Fátima Bravo
Publicado:

Así lo explicó la doctora Ana González Rinne, nefróloga y responsable del programa de Trasplante Renal de Donante Vivo del Hospital Universitario de Canarias (HUC). González Rinne ha señalado que “los donantes son el motor que impulsa algo tan grande como lo que ha sucedido". La especialista recordó además que una intervención así exige "una coordinación milimétrica", donde la coordinación entre varios hospitales resulta clave para desbloquear el proceso.

La historia arrancó gracias a la figura del donante anónimo. Tras superar unas exigentes evaluaciones médicas, psicológicas y legales, la donación de Falcón desatascó la lista de espera y conectó la sanidad insular con la peninsular en tiempo récord.

"Estoy muy contento con todo lo que ha sucedido y de haber sido un eslabón más en esta cadena", señaló el propio Francisco. El donante animó con firmeza a la sociedad a perder el miedo y dar este paso en vida, señalando que "es un proceso seguro y, que tras la operación, solo hace falta llevar una vida saludable para cuidar el órgano que nos queda".

El Hospital Universitario de Canarias suma ya 3.521 trasplantes renales desde 1981, un dato histórico.

Según señalan los expertos, este tipo de procedimientos pone de manifiesto la eficacia de los mecanismos de donación en la sanidad pública. Como destacan los especialistas, la decisión de donar en vida permite poner en marcha cadenas de trasplantes múltiples que amplían significativamente las opciones terapéuticas para varios pacientes, transformando una decisión personal en un logro sanitario coordinado.

Los expertos confirman que 20 minutos al día pueden ser suficientes para empezar a hacer deporte

Gimnasio

Publicidad

Salud

El efecto dominó de Francisco Falcón: un donante anónimo que activó tres trasplantes simultáneos

El efecto dominó de Francisco Falcón: un donante anónimo que activó tres trasplantes simultáneos

Una mujer se somete a una prueba de visión

Los medicamentos contra el colesterol podrían proteger frente al glaucoma

NO PUBLICAR ¿Debemos temer de nuevo al Covid-19?

¿Debemos temer de nuevo al Covid-19? "La nueva variante XFG escapa a la inmunidad de las vacunas anteriores"

Algunos de los responsables de la investigación médica
Cáncer

Un tratamiento desarrollado en Andalucía logra controlar un tumor cerebral en el 96,5% de los pacientes

Imagen de una copa
Alcohol

El alcohol causa casi 14.000 muertes al año: el 65% son prematuras

Firmas contra el desabastecimiento de medicamentos para la menopausia
SANIDAD

Más de 25.000 firmas contra el desabastecimiento de medicamentos para la menopausia: "Me queda para un mes"

Rebeca Marín ha registrado este martes en Sanidad una petición para reclamar soluciones ante la falta de parches y sprays hormonales en las farmacias.

Un hombre tosiendo
Resfriados

¿Cómo podemos reducir los contagios de resfriados en otoño?

Como prevención, profesionales sanitarios recomiendan hábitos como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o ventilar espacios cerrados.

Teresa Romero, contagiada de ébola en España

Ébola en España: el virus que cruzó África y puso a un país frente al espejo ante el mundo

Imagen de archivo de una farmacéutica

El desabastecimiento de medicamentos preocupa a las usuarias de terapia hormonal: "La calidad de vida empeora"

Imagen de una persona trabajando en una oficina

Sentados ocho horas en la oficina: así afecta a nuestra salud pasar el día pegados a una silla

Publicidad