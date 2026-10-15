Desarrollan un tipo de tejido de algodón capaz de autodesinfectarse

Un grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València, en su campus de Alcoy, ha creado un tejido que puede revolucionar el día a día en los hospitales y centros de salud. Este material es capaz de eliminar virus, bacterias y hongos en cuestión de minutos. Para ello solo necesita que le dé la luz.

"Las superficies en entornos hospitalarios normalmente son problemáticas porque se acumulan bacterias que pueden infectar a otros pacientes. Con que a este tejido le dé cualquier tipo de luz, estaría autodesinfectándose continuamente. Así evitaríamos muchos contagios que, por desgracia, se producen en estos entornos", explica Inés Martínez, investigadora que ha desarrollado esta tela.

Este tipo de algodón puede usarse para confeccionar batas de médicos, de pacientes, para las sábanas del hospital o la ropa del personal de limpieza. De este modo, todos los que estén en contacto directo con virus y bacterias tienen una protección extra con la ropa que llevan puesta ya que el tejido se autodesinfecta continuamente.

Así funciona este algodón

Al algodón se le aplica un tinte especial que es el que tiene la capacidad de desactivar las bacterias, hongos y virus que entren en contacto con el tejido. Y para eso necesitan solo una cosa: luz. "Puede ser la luz que entra por la ventana, luz led que tenemos en cualquier bombilla del techo o la lamparita de noche".

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La efectividad es muy alta. En laboratorio han conseguido que la tela mate al 100% de algunos tipos de bacterias en quince minutos. Las pruebas que han hecho en un entorno real, un hospital, también han sido muy positivas, con una efectividad del 75%.

El tejido puede lavarse hasta en 20 ocasiones sin que pierda sus propiedades desinfectantes.

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