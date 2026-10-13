Gripe disparada: se duplican los casos en España durante las últimas semanas

Aunque estamos todavía en las primeras semanas del otoño, ya se nota la incidencia de las enfermedades infecciosas. En las últimas dos semanas, los casos se han disparado y rozan ya los 494 por cada 100.000 habitantes. Eso supera ya el umbral epidémico. Lo que preocupa especialmente ahora es la gripe que poco a poco está ganando terreno.

Se duplica la gripe

Según los datos del último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), se observa un fuerte incremento de la incidencia de gripe en la Atención Primaria. Su valor se ha duplicado en apenas una semana pasando de 12 a 25,2 casos por 100.000 habitantes. Este incremento se produce en un contexto de circulación aún bajo. Por otro lado la tasa de síndrome grupal se sitúa en 16,5 casos por 100.000 habitantes. Una cifra ligeramente más baja que la semana anterior. También ha caído la positividad de las pruebas de gripe.

También aumenta la incidencia de bronquitis y bronquiolitis entre los menores de cinco años, que pasa de 194,3 a 206,8 casos por 100.000 habitantes.

Se mantienen los casos de COVID

Los datos reflejados de la Gripe contrastan con la evolución de los otros dos virus respiratorios más comunes y vigilados. Por un lado el COVID-19 que se mantiene estable con respecto a hace una semana y los casos no superan los 119 por cada 100.000 habitantes. Mientras que el Virus Sincicial Respiratorio, un virus muy común y contagioso que afecta a los pulmones y a las vías respiratorias, ha descendido situándose en 0 casos por 100.000 habitantes

Tasa de hospitalización

La tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave ha crecido estas semanas hasta los 10,5 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la presión hospitalaria de la gripa ha bajado del 7,1% al 5,6% y también se reduce considerablemente la hospitalización por gripe. Si hablamos del COVID-19 la cosa cambia porque han aumentado ligeramente los casos de hospitalización.

Para los expertos los principales indicadores de gravedad se centran sobre todo en el aumento considerable de la gripe que desde el inicio de la temporada no ha dejado de crecer. Aunque de momento, en la última semana no hay que lamentar fallecimientos ni admisiones en la UCI por esta enfermedad.