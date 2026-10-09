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Farmacéuticos advierten que los medicamentos "nunca deben guardarse en el baño ni en la cocina"

Los farmacéuticos advierten de que conservar incorrectamente los fármacos en casa puede repercutir en su efectividad.

Imagen de archivo de varias pastillas y medicamentos

Farmacéuticos advierten que los medicamentos "nunca deben guardarse en el baño ni en la cocina" | Pexels

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Paula Rioz
Paula Rioz
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Llega el otoño y con él la época de resfriados y otros virus respiratorios que combatimos con vacunas y con un sin fin de fármacos que si no agotamos acaban almacenados en la "caja de las medicinas". Un clásico en los hogares que guardamos sin tener en cuenta que hay estancias en las que los medicamentos se conservan peor.

Los farmacéuticos advierten de que guardarlos en cuartos con humedad o con cambios de temperatura "puede repercutir en su efectividad" porque no están bien conservados. Sonia Saenz de Buruaga, farmacéutica en Bilbao, recomienda hacerlo "en una caja identificada, que sea botiquín, fuera del alcance de los niños y nunca en la cocina o en el cuarto de baño".

La exquisitez en el almacenamiento va por gustos pero la boticaria destaca que lo idóneo sería tener la caja "identificada y organizada por heridas, dolores, antihistamínico o antigripales".

Para esta profesional otro de los riesgos de la "caja de las medicinas" es no atender a las caducidades. "Lo ideal es revisar cada seis meses la caja y prestar atención a la fecha de caducidad para no consumir medicinas pasadas" Algo nada recomendable porque "no sabemos que sustancias nocivas puede tener la medicación".

La farmacéutica recuerda que tan importante como conservar bien las medicinas para que hagan su función es saber qué hacer con ellas cuando se acaban los tratamientos o están caducadas. Deben depositarse con su correspondiente blíster o envase en el punto SIGRE habilitado en las farmacias.

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