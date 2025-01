AESAN alerta sobre un lote de fideos asiáticos con riesgo para alérgicos a los crustáceos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de crustáceos no declarados de un producto alimentario muy consumido. El aviso, transmitido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), afecta a los fideos instantáneos sabor gamba de la marca Asia Green Garden.

El lote implicado ha sido identificado como L0559124091, tiene fecha de consumo preferente de 17 de diciembre de 2025 y se presenta en bolsas de 85 gramos. Este producto ha sido distribuido exclusivamente en tiendas de la cadena ALDI, que ha procedido a retirar el lote afectado de sus estanterías. Además, ALDI ha habilitado una sección en su web oficial donde los consumidores pueden obtener información adicional sobre la devolución y el reembolso del producto sin necesidad de presentar el ticket de compra.

Riesgo grave en personas alérgicas

La AESAN advierte que este alimento puede representar un riesgo grave para personas alérgicas a los crustáceos debido a la falta de información en su etiquetado. Por este motivo, se insta a quienes padecen no consumir el producto si ya lo tienen en sus hogares. Sin embargo, la agencia también asegura que no exista peligro para aquellos que no presentan alergias alimentarias.

El objetivo de esta alerta, compartida a nivel nacional mediante el SCIRI, es garantizar la retirada completa del producto de todos los puntos de venta, prevenir posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Reacciones y medidas adoptadas

La cadena ALDI, responsable de la comercialización de los fideos, ha actuado con rapidez y ya ha iniciado la devolución de los productos afectados. Los clientes que hayan adquirido este producto podrán devolverlo en cualquier establecimiento de la cadena y recibir el reembolso de inmediato.

Por otro lado, AESAN ha recordado la importancia de cumplir estrictamente las normativas de etiquetado para proteger a los colectivos más vulnerables, como las personas con alergias o intolerancias alimentarias. Además, ha recomendado a los consumidores mantenerse informados mediante los canales oficiales y revisar cuidadosamente los productos adquiridos.

Información de los fideos

Producto : Fideos instantáneos sabor gamba

: Fideos instantáneos sabor gamba Marca : Asia Green Garden

: Asia Green Garden Lote : L05591240918

: L05591240918 Fecha de consumo preferente : 17/12/2025

: 17/12/2025 Peso: 85 gramos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com