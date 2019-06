El Partido Popular exige responsabilidades al Gobierno por no vigilar a Troitiño

Ha pasado más de una semana desde Troitiño salió de la cárcel. El PSOE exige al PP que no utilice el terrorismo como arma y le recuerda que cuando ellos gobernaban se dejó en libertad a Josu Ternera. Los socialistas dicen que lo que es legal o ilegal lo deciden los jueces.

Los populares no comprenden como no se vigiló a Troitiño, tal y como se ha hecho en otras ocasiones. Creen que el Gobierno tiene que asumir responsabilidades. Dicen que poner vigilancia a una persona que ha cometido 22 asesinatos, cuando el procedimiento judicial no estaba terminado, hubiera sido lo normal por parte del Ministerio del Interior. La izquierda abertale ha difundido un cartel en el que exige que se deje en paz al terrorista. Pero las fuerzas de seguridad amplían la búsqueda de Troitiño.

No sólo al interior de Francia, o a Irlanda, donde estaba de Juana Chaos, también a Bélgica e Italia, donde se ha detenido a miembros de ETA que buscaban lugares seguros. Fuera de Europa, la búsqueda sigue centrándose en Venezuela e incluso Nicaragua. Se especula con que Troitiño podría estar escondido hasta que ETA le procurará documentación falsa. Después, incluso podría incorporarse a la cúpula de la banda.