Una ola de tornados deja 33 muertos en el medio oeste de EEUU

Al menos 33 personas han fallecido este pasado viernes a consecuencia del paso de poderosos tornados en tres estados norteamericanos, con lo que son ya 46 el total de fallecidos esta semana por las tormentas que han sacudido el medio oeste y el sur de Estados Unidos.



Al menos 14 personas han fallecido en Indiana, 16 en la vecina Kentucky, otras dos en Ohio y una en Alabama, según informaron fuentes oficiales. Los tornados han destruido hogares a su paso y han causado graves daños materiales en una prisión a su paso hacia el sur.



"No somos rival cuando la Madre Naturaleza decide sacar su peor cara", declaró el gobernador de Indiana, Mitch Daniels, quien visitará hoy la esquina sureste del estado, la parte más azotada.



Las imágenes muestran devastación y ruinas en Indiana, donde varios almacenes han sido arrancados de cuajo y un autobús escolar ha sido levantado en volandas y estampado contra un edificio. También se han registrado daños en una escuela de la localidad de Henryville, pero los niños han resultado ilesos "sin contar pequeños cortes y abrasiones" en los pequeños, según el alcalde Chuck Adams.



Las autoridades no descartan encontrar nuevas víctimas en Ohio, según estima la directora de información pública del condado de Clermont, Kathy Lehr. De momento, las dos víctimas mortales son un hombre de 54 años y una mujer de 64 que formaba parte del consejo local de la ciudad de Moscú.

Los avisos de tormenta todavía no han terminado. "Es posible que esto no haya acabado todavía", declaró el metereólogo John Hart, del Centro de Predicción de Tormentas de Norman, Oklahoma. Con el enfriamento de las temperaturas, la línea tormentosa parece haberse debilitado pero el Servicio Nacional Meteorológico no descarta un posible repunte en las próximas horas.



Alabama ha registrado grandes daños materiales en el condado de Madison, atravesado por dos tormentas "prácticamente unidas", según el experto Chris Darden. Se tiene constancia de 40 viviendas destruidas y 150 dañadas solo ayer viernes.



También hay que destacar los daños causados en el correccional de Limestone, donde 300 prisioneros han tenido que ser evacuados después de que los fuertes vientos arrancaran de cuajo el tejado de dos alas de la cárcel. No se tiene constancia de heridos ni de fugados.