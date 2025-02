Zelenski dice que solo se reunirá con Putin cuando Ucrania haya acordado un plan común con Trump y Europa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que no está dentro de sus planes reunirse con ningún delegado ruso hasta que no se concrete un plan común entre Estados Unidos, Europa y Ucrania sobre cómo avanzar unas negociaciones de paz. Así se ha referido en la Conferencia de Seguridad en Múnich.

"No está en mi plan reunirme con rusos, no sé si están contentos o no. Solo me reuniré con un ruso, con Putin, pero solo después de tener un plan común con Trump y con Europa. Solo en ese caso me reuniré, no en otro escenario", ha dicho.

Además, se ha mostrado optimista y ha asegurado que cuenta con que su homólogo Donald Trump lo ayude y a su país a poner fin a la guerra en Ucrania. "Yo espero y cuento con él, porque es el presidente de Estados Unidos, un país que no ha dado mucho, uno de los mayores apoyos durante la guerra. Si escoge nuestro lado y no está en la mitad, pienso que presionará a Putin para que termine la guerra y puede hacerlo", ha indicado.

En esta línea, ha indicado que vería "muy raro" que Trump se inclinara por aceptar los términos de Rusia. "A mí me parecería muy raro que la posición de Estados Unidos se reorientara hacia Rusia", ha dicho.

Zelenski ha indicado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades. "Para mí el orden de la reunión sería primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia, ha indicado.

"Creo que Estados Unidos no ocupa una posición de mediación. Creo que Estados Unidos está en la cima. Y debe estar de nuestra parte porque es Rusia quien nos ha atacado", ha estimado.

El presidente ucraniano no ha querido concluir sin insistir en la necesidad de que Ucrania sea partícipe en cualquier iniciativa para su país. "Lo más importante, nuestra posición principal, es que nadie tome decisiones sobre Ucrania sin tener cuenta a Ucrania. Lo digo no solo en mi nombre: lo digo en nombre del pueblo ucraniano", ha declarado.

Mantener el apoyo a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han expresado su compromiso de mantener el apoyo "continuado" a Ucrania hasta que se logre una paz "justa, global y duradera". Frente a Zelenski han insistido en que Kiev esté en "posición de fuerza" cara al arranque de negociaciones de paz. Asimismo, apuestan por que Ucrania cuente con "sólidas garantías de seguridad" tras el eventual cese de hostilidades.

