El análisis de la vicepresidenta de una asociación ucraniana: "Ucrania ya ha pagado un precio muy alto"

Las autoridades de Ucrania desmienten que vayan a estar presentes en una reunión a tres bandas con las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Múnich después de que Donald Trump declarara que se verían en la ciudad alemana. Dmytro Lytvyn, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado a la agencia de noticias UNIAN que "no se espera una conversación con los rusos en Múnich".

El anuncio llega en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un evento que reunirá a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno. La invasión rusa se ha convertido en una guerra de desgaste que lleva ya tres años y que registra numerosas muertes y con una línea de frente que se extiende más de 1.000 kilómetros.

Darina Kosarim, vicepresidenta de la asociación Alas de Ucrania, ha explicado en Antena 3 Noticias que el sentimiento que tienen "es difícil evaluarlo porque estamos dentro del proceso para los ucranianos aquí en España o en todo el mundo". "Estamos muy preocupados", añade.

Trump ha asegurado que ambas partes quieren "llegar a un acuerdo" para poner fin al conflicto. Para Kosarim, la paz que pretende Trump no tiene el mismo significado que para ellos. "No creo que lo podamos entenderlo con el mismo significado. La paz para Ucrania es una cosa, no es lo mismo que para Estados Unidos, pero creo que la paz para Ucrania y Europa es lo mismo que para otros sitios de este conflicto", ha asegurado.

La población ucraniana que continúa en el país, "nos dice que teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo es difícil porque los bombardeos de todos los días afectan a nuestros amigos, pero también a la economía del país y a nivel psicológico porque nos gustaría vivir allí y ayudar a nuestros seres queridos".

"Nos gustaría que nuestro pueblo no siga sufriendo tanto, pero hemos demostrado en estos tres años que tenemos resistencia y que es mucho más que antes", indica.

A pesar del objetivo de Trump por terminar la guerra, sus declaraciones sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN y la posibilidad de que Kyiv no recupere todos los territorios ocupados por Rusia han generado inquietud en la administración ucraniana y a su pueblo. "Ucrania ya ha pagado un precio muy alto de todo lo que está pasando. Seguramente nuestro pueblo y sus familias que han perdido sus vidas no están de acuerdo", afirma Darina Kosarim.

¿En qué momento está la guerra en Ucrania?

En el inicio de la guerra, los rusos tomaron Jersón y Mariúpol. Tras su fracaso en el intento de tomar la capital, se centraron en la región suroriental de Donbás, que incluye Donetsk y Luhansk. En 2022, Moscú controlaba poco más de un 25% del territorio ucraniano. Sin embargo, a finales de año Ucrania retomó partes del Óblast de Jersón.

Un año después, Ucrania lanzó una contraofensiva en el sureste en el Dombás que no llegó a ningún resultado. Desde entonces, el Comandante en Jefe ucraniano Valerii Zaluzhnyi dijo que la guerra había llegado a un punto muerto.

En 2025, el Kremlin ha seguido bombardeando ciudades ucranianas. Actualmente, Moscú controla cerca del 20% del territorio de Ucrania, principalmente en el este y el sur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com