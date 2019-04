Xi Jinping llega a Madrid para la primera visita de Estado de un presidente chino a España en 13 años

El presidente chino, Xi Jinping, ha llegado este martes a Madrid para la primera visita de Estado de un presidente de la República Popular en 13 años, que incluirá citas con el Rey y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como un discurso en el Senado y un acto en la Casa de la Villa para recibir las llaves de la ciudad.

Este mismo martes por la tarde, Xi ha mantenido un encuentro con el Rey y, posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia han ofrecido a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, una cena en su honor en el Palacio de la Zarzuela, según consta en la agenda difundida por la Casa del Rey.

No obstante, el día más solemne de la visita será el miércoles, que comenzará con un recibimiento oficial y honores de ordenanza en el Palacio Real. Posteriormente, el presidente Xi se desplazará a la Casa de la Villa, donde la alcaldesa, Manuela Carmena, le hará entrega de las llaves de la ciudad. Mientras, la Reina acompañará a la esposa del mandatario en una visita por el Teatro Real.

El siguiente acto en la agenda será una visita a las Cortes Generales, en esta ocasión al Senado, donde el presidente chino, acompañado del presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, pronunciará un discurso en el antiguo salón de sesiones. También recibirá las medallas de ambas Cámaras.

Después, se desplazará al Palacio de la Moncloa, donde mantendrá una reunión de trabajo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguida de una firma de acuerdos y un almuerzo.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros ya autorizó la firma de un Convenio para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y de otro para mejorar el marco jurídico y fiscal que da amparo a la presencia del Instituto Cervantes en China.

Por la tarde tendrá lugar un encuentro empresarial hispano-chino, organizado por la CEOE, la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España, en colaboración con la Asociación de Contratistas Internacionales de China (CHINCA) y la Oficina Comercial de China en España. El miércoles por la noche será la cena de gala en el Palacio Real.

Con esta visita, según ha informado Exteriores, ambos países buscan dar un impulso a la relación bilateral en múltiples órdenes, desde el político bilateral, el geopolítico, el económico, el educativo-lingüístico y el científico, entre otros.

El presidente chino viajará acompañado de autoridades de alto nivel como el director de la Oficina General del Comité Central, el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central, el ministro de Asuntos Exteriores y Consejero de Estado, el presidente de la Comisión Nacional del Desarrollo y la Reforma y responsables del Ministro de Comercio.

Breve visita en 2016

La visita de Xi, que será la primera con este rango desde la de su antecesor, Hu Jintao, en 2005, coincide con el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. En mayo de 2017, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, transmitió a Xi la invitación de Felipe VI para visitar España.

Xi ya estuvo brevemente en España en noviembre de 2016, cuando realizó una escala de menos de 24 horas en Gran Canaria durante la cual mantuvo una reunión con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La visita viene precedida de un viaje que hizo el pasado mayo el consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. En esa ocasión, Wang fue el primer ministro de Exteriores chino que viajaba a España en 10 años y fue recibido por el Rey, por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el ministro Alfonso Dastis.

La visita de Xi a España ampliará exportación de carne porcina y uva de mesa

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente chino, Xi Jinping, presidirán la firma de varios acuerdos bilaterales, entre ellos dos que facilitarán la exportación al país asiático de carne porcina y uva de mesa.

Tras su llegada a España, Xi Jinping iniciará los actos oficiales de una visita que es la primera de Estado que realiza a España y la primera en 13 años de un presidente chino. De ahí que el Gobierno le otorgue una especial relevancia para ahondar en la relación bilateral en todos los ámbitos.

Este miércoles Xi se reunirá en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, y además de una declaración conjunta que reforzará la relación estratégica entre los dos países, ambos presidirán la firma de una serie de acuerdos, convenios y memorandos.

Entre ellos se encuentran dos protocolos agrícolas, uno relacionado con la uva de mesa y otro sobre la carne porcina. El primero fija los requisitos fitosanitarios para la exportación de uva de mesa de España a China, y el Gobierno recalca que supone "de facto" la apertura del mercado de este país a este producto.

Respecto al protocolo de la carne de porcina, regula también los requisitos sanitarios para ampliar los productos cárnicos de porcino que se pueden exportar al país asiático. El Gobierno explica que este texto incluye carne congelada y despojos, que aunque ya se exportaban no tenían una cobertura legal; carne fresca y productos curados como el jamón con hueso, la paleta, el lomo, el salchichón y el chorizo.

"Con estos acuerdos se abren grandísimas posibilidades a la industria cárnica española para acceder al mayor mercado consumidor del mundo, que tienen allí una gran demanda y en una condiciones muy ventajosas", aseguran fuentes del Gobierno.

También se firmará un convenio de doble imposición, un protocolo adicional al acuerdo que ya existe sobre centros culturales, un memorándum de entendimiento sobre terceros mercados en países de Asia, África y América Latina; otro sobre empleo y seguridad social y uno relativo a investigación, ciencia y tecnología. Además, se rubricará un acuerdo sobre enseñanza del español en China. Junto a estos acuerdos de carácter institucional se firmarán también una decena de acuerdos entre empresas de los dos países, entre ellos algunos relativos a electricidad, sistema bancario, puertos o telefonía. Con ellos se trata principalmente de que operadores españoles de estos sectores puedan actuar en China. También se llegará al compromiso de fijar sucesivas visitas de alto nivel bilaterales. En ese sentido, el Gobierno no descarta que de la visita del presidente chino salga un viaje de Sánchez a Pekín, como podría ser su participación en una cumbre de la denominada Nueva Ruta de la Seda (One Belt, One Road es la denominación oficial), que impulsan las autoridades chinas. Este plan pretende impulsar las relaciones comerciales y las infraestructuras que unen China con otros países de Asia, con Europa y con África. El Gobierno informa de que España no rubricará este nuevo proyecto de forma general, como tampoco lo han hecho otros países como Alemania o Francia, porque desea encauzar esa relación mediante la reciente "estrategia de conectividad" suscrita entre la UE y Asia. "No tendría sentido lanzar nosotros una iniciativa y luego no aprovecharla y sumarnos a otra, aunque ésta tenga aspectos que nos parecen interesantes", explican las fuentes del Gobierno. Pero el hecho de que España no se sume a la iniciativa en su globalidad no quiere decir que no pretenda participar en proyectos concretos del mismo y que no acuda a los foros que se organicen en ese contexto, según se subraya desde el Ejecutivo. "Si hay una cumbre, acudiremos. Distinto es firmar la iniciativa", recalcan. EFE