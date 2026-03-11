Von der Leyen matiza que "siempre defenderá" el orden internacional tras decir que "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha asegurado este miércoles que "siempre defenderá" los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Lo ha afirmado ante el pleno del Parlamento Europeo de la Unión Europea, dos días después de decir ante el cuerpo diplomático europeo que el bloque "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas.

Durante un debate celebrado en Estrasburgo, la dirigente alemana ha querido matizar aquellas declaraciones y ha subrayado el compromiso europeo con el orden internacional. "Permítanme señalar algo importante. Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz", ha afirmado.

Von der Leyen ha defendido que la Unión mantiene un "compromiso inquebrantable" con la paz, así como los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Según ha explicado, estos valores son "tan fundamentales hoy como lo fueron en el momento de la fundación del bloque y que "siempre defenderemos".

Sus palabras llegan después de que sus declaraciones del lunes generaran reacciones en Bruselas y en varias capitales europeas. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegó incluso a distanciarse al insistir en la necesidad de "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un contexto internacional marcado por las tensiones con Estados Unidos.

Críticas y apoyos entre los grupos del Parlamento Europeo

Durante el debate, la mayoría de los grupos parlamentarios han condenado el régimen iraní y han expresado su apoyo a Chipre, aunque han mostrado diferencias sobre la respuesta de la presidenta de la Comisión.

Desde el Partido Popular Europeo, el eurodiputado holandés Jeroen Lenaers ha pedido contención a todas las partes ante el riesgo de que un cambio de régimen en Irán derive en una guerra regional. También ha advertido que la seguridad de Europa está en juego y ha criticado que la UE actúe con "27 voces diferentes" en política exterior.

Por su parte, la líder del grupo socialista, Iratxe García, ha reprochado a Von der Leyen haber cuestionado el sistema internacional basado en reglas. "El problema no es si el orden mundial es viejo o nuevo, sino quienes permiten que se viole", ha afirmado, advirtiendo de que la complacencia abre la puerta a que líderes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu lo ignoren sin consecuencias.

Los liberales europeos también han alertado de las consecuencias de la guerra impulsada por EEUU e Israel para la estabilidad regional y para Europa. Desde los Verdes y la izquierda europea, además, se ha criticado que la Comisión no haya respondido con más firmeza a las amenazas de Washington.

