Mueren dos estadounidenses en un enfrentamiento con el Ejército de Filipinas junto a 17 rebeldes comunistas

Dos estadounidenses considerados rebeldes por las autoridades de Filipinas han muerto en un enfrentamiento con el Ejército de Filipinas durante un choque en Negros Occidental, en un operativo en el que también fallecieron otros 17 combatientes filipinos del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), el brazo armado del Partido Comunista del país.

En un comunicado, el Grupo de Trabajo para Poner Fin al Conflicto Armado (NTF-ELCAC) explicó que los americanos y los 17 filipinos abatidos por el Ejército, formaban parte de una unidad guerrillera que se enfrentó a las tropas el pasado domingo. El director ejecutivo del NTF-ELCAC, Ernesto Torres, identificó a los estadounidenses como Katiline "Katy" Case, señalado de formar parte desde 2012 de una organización juvenil izquierdista en EE UU, y otro llamado "Elijah", del que se desconocen detalles hasta el momento.

Aumento de captación de extranjeros

Torres además ha confirmado que ambos y ha advertido del aumento de intentos de captación de extranjeros por parte de la guerrilla. En este sentido, ha instado tanto a ciudadanos filipinos en el exterior como a extranjeros a extremar la precaución ante organizaciones que, bajo la excusa del activismo social o la defensa de derechos humanos, pueden promover la adhesión a movimientos armados.

Las autoridades han establecido las identidades de los 17 filipinos abatidos, cuyos restos han sido entregados a sus respectivas familias, mientras siguen los protocolos de gestión de los restos de los extranjeros muertos, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Manila.

Negociaciones de paz infructuosas

El Gobierno y la guerrilla comunista acordaron en 2023 reiniciar las negociaciones de paz, rotas en 2017, un proceso por el momento sin resultados tangibles, aunque las autoridades aseguran que el NEP está dañado y que solo cuenta con un millar de miembros armados "dispersos y aislados en algunas partes del país".

Formado en 1969 para combatir la dictadura de Ferdinand Marcos, padre del actual presidente, el NEP llegó a contar con más de 20.000 rebeldes en su apogeo y en cinco décadas y media ha ocasionado al menos 30.000 muertos.

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