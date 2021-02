El presidente de Emergencia Médica en Portugal: "Los pacientes sin Covid quedan en último lugar para ser tratados"

Víctor Almeida, presidente del Congreso de Emergencia Médica, asegura que la situación en Portugal es crítica, ya que se ha registrado la mayor tasa de incidencia por coronavirus de todos los países del mundo. Sostiene que el país no sufre un colapso sanitario pero que sí hay pacientes "no covid" que no están siendo atendidos ni diagnosticados correctamente. "Hay una gran asimetría en la respuesta organizativa a esta pandemia", añade. "Los pacientes no covid quedan en último lugar para ser debidamente tratados".

Almeida asegura que en la primera ola, el Gobierno confinó todo el sistema y que el fallo de esta tercera ola ha sido permitir las reuniones de Navidad y abrir las puertas, algo que ha desembocado en una transmisión incontrolable. Lo caracteriza como "un error de gestión política" y afirma que la cepa británica es una "disculpa política", que tiene peso en Lisboa pero que no es la causante de semejantes cifras y que los médicos alertaron de que Portugal no estaba preparado para abrir las puertas, algo que, el Gobierno, no tuvo en cuenta en Navidad.

Los números oficiales de fallecidos llegan a 300, sin embargo, asegura que las víctimas reales son muchas más y que están en precolapso.

España, Alemania y Austria se ha ofrecido para paliar los estragos de la pandemia en Portugal dentro de sus posibilidades. Víctor Almeida asegura que cuentan con material y hospitales de campaña suficientes pero que les falta mano de obra y que será bienvenida.