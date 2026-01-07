Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vicente Vallés: "Trump sigue sin hablar de democracia"

Trump anuncia que pretende quedarse con hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, y que será él quien gestione el dinero obtenido con su venta.

Publicado:

Donald Trump empieza a ejecutar su decisión de quedarse con el petróleo de Venezuela. Y empieza a hacerlo por la fuerza, abriendo un nuevo frente con Rusia, porque fuerzas americanas, con el apoyo del ejército británico, han interceptado en aguas internacionales un petrolero ruso que escapaba del bloqueo ordenado por Estados Unidos.

También ha interceptado un segundo petrolero en el Caribe. Trump anuncia que pretende quedarse con hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, y que será él quien gestione el dinero obtenido con su venta.

Trump ha capturado al dictador Nicolás Maduro, dice que controla a la nueva presidenta de Venezuela, y asegura que se va a quedar con buena parte del petróleo venezolano.

De lo que Trump sigue sin hablar es de democracia y de derechos humanos en Venezuela. La captura de ese petrolero ruso supone un choque con Putin, en plenas negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.

Pedro Sánchez ha mostrado su disposición a enviar soldados españoles a Ucrania cuando cesen los combates, pero no tiene suficiente apoyo de sus socios, y tendrá que pedir el favor al PP. Y los populares tratan de aprovechar la situación para que quede en evidencia la debilidad política de Sánchez, que no consigue mantener la unidad en el bloque de investidura.

