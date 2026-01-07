El Gobierno tendrá que recurrir al PP si quiere tener el aval del Congreso para enviar tropas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta que una vez finalizada la guerra de Ucrania, España pueda enviar tropas a ese país dentro de una misión de paz. Esta decisión necesitaría el respaldo del Congreso de los Diputados. Sin embargo, sus socios le han advertido de que no lo tendrá fácil.

El socialista aún no tiene previsto pedir el apoyo formal de la Cámara, aunque sí iniciar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Afirman que no hay ninguna votación fijada, pero insisten que el objetivo de Sánchez es abrir la puerta a una participación de España en una misión internacional cuando se den las condiciones necesarias.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, recordó que "hemos enviado tropas de mar a todas las latitudes". Aun así, desde el Ejecutivo también admiten que todavía no existe un plan concreto, ya que el alto el fuego en Ucrania parece lejos de alcanzarse.

Mientras tanto, los socios no tienen intención de aceptar esta propuesta. Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, lo dejó claro en declaraciones a la Cadena Ser: "Lo que no vamos a apoyar es enviar tropas a una guerra".

Desde Junts, Miriam Nogueras, aprovechó la ocasión para recordar que los votos del partido catalán "son decisivos". Sin embargo, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, fue más abierto señalando que le "parece bien, siempre que estén bajo el paragüas de Naciones Unidas".

Por su parte, Podemos ya ha cerrado la puerta. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha confirmado en 'X' que esta decisión no se aprobará "con el voto de Podemos. No a las guerras por dinero". Esta negativa deja al Gobierno sin mayoría suficiente lo que le obliga a mirar hacia la oposición.

El PP a la espera de conocer detalles

Desde el Partido Popular critican que Sánchez recurra a ellos después de presumir de una mayoría parlamentaria. Aunque los de Alberto Núñez Feijóo no se cierran, piden claridad antes de adoptar una postura. "De momento no nos ha llamado", aseguró Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP. "Queremos conocer cuáles son los acuerdos de paz y las condiciones de la misión. Solo entonces el PP se podrá pronunciar", zanjó.

Sin embargo, algunos dirigentes populares desconfían de las intenciones del presidente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó la forma en que Sánchez maneja la política exterior: "No tiene política internacional, tiene política internacional en clave interna de supervivencia", subrayó.

