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Vicente Vallés, sobre el alto el fuego en Oriente Medio: "Se sostiene sobre un fino alambre, muy quebradizo"

La aparente tregua se mantiene en un contexto de ataques, mediaciones cruzadas y ausencia de resultados concluyentes en el equilibrio político y nuclear de la región.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre el alto el fuego en Oriente Medio: "Se sostiene sobre un fino alambre, muy quebradizo" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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Se supone que estamos en un esperanzador alto el fuego en Oriente Medio. Pero, en efecto, se trata solo de una esperanza, porque sigue habiendo bombardeos, y nadie sabe cuándo será libre el tráfico de barcos por el estrecho de Ormuz, cuando Ormuz sí estaba abierto antes de la guerra.

Se supone que estamos a una esperanzadora negociación entre Estados Unidos e Irán. Pero resulta que el intermediario entre ambos países es Pakistán, que a su vez está en guerra con Afganistán desde el pasado mes de febrero. Y China trata de mediar entre los dos.

Como se ve, todo esto se sostiene sobre un fino alambre, muy quebradizo. Tanto, que, en sentido estricto, alto el fuego no hay. Está por verse que Donald Trump haya conseguido paralizar el programa nuclear iraní.

Y lo que es evidente es que no ha conseguido un levantamiento popular que provoque un cambio de régimen. Los ayatolás siguen en el poder, de momento. Aun así, el secretario de guerra americano se ha mostrado ufano y ensoberbecido para declararse vencedor, a pesar de que el supuesto vencido, aunque esté muy dañado, sigue todavía en pie.

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