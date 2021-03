Los vacunados contra el coronavirus podrán reunirse sin mascarilla en Estados Unidos

Los CDC de Estados Unidos han publicado este lunes una serie de recomendaciones relacionadas con los habitantes que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus. Entre ellas, está la posibilidad de reunirse con otros inmunizados sin necesidad de utilizar la mascarilla obligatoria.

La campaña de vacunación en Estados Unidos, uno de los países más golpeados por la pandemia, coge cada vez más ritmo gracias a la autorización del uso de emergencia de los tratamientos Pfizer, Moderna y [[LINK:INTERNO|||Video|||60377eaf7ed1a802e58e1b6e|||Johnson & Johnson]], la última de las cuales solo necesita una dosis para lograr la inmunidad frente a la COVID-19.

Por el momento, 59 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 31 millones (9,2%) ya tienen la pauta completa.

Este mapa de vacunación ha permitido que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos publiquen hoy una serie de recomendaciones, en referencia a cómo afectarán las medidas a las personas ya vacunadas.

Las recomendaciones de los CDC

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la población que esté completamente vacunada podrá reunirse sin mascarilla, entre otras de las medidas consideradas.

En este sentido, las personas inmunizadas se podrán reunir en "pequeños grupos" y en sitios cerrados sin necesidad de llevar la mascarilla ni conservar la distancia de seguridad frente al coronavirus.

"Si usted y un amigo, o usted y un miembro de su familia están vacunados, pueden cenar juntos, sin llevar mascarilla o guardar la distancia social. También puede visitar a sus abuelos si usted y ellos están vacunados", ejemplificaba la directora.

¿Vacunados con no vacunados?

Sobre los escenarios en los que una persona vacunada se junte con otros no vacunados, los CDC de Estados Unidos plantean 2 situaciones: personas no vacunadas con alto riesgo de sufrir complicaciones y las que no lo tienen.

"La gente vacunada por completo puede visitar a gente no vacunada de otra casa en un lugar cerrado sin llevar máscaras o mantener la distancia social", siempre y cuando los no vacunados no tengan un riesgo de sufrir la COVID-19 de forma grave.

En este sentido, puntualizó que los no vacunados sin riesgo son personas menores de 65 años y sin patologías o enfermedades previas.

No obstante, en caso de que se visite a personas no inmunizadas con riesgos graves, la persona vacunada deberá llevar igualmente la mascarilla, así como mantener la distancia y procurar reuniones al aire libre o en lugares bien ventilados.

"Esto se recomienda para mantener a los individuos en alto riesgo y no vacunados seguros", dijo Walensky.

Otras recomendaciones

En cuanto a la obligatoriedad de guardar cuarentena si los inmunizados se han visto expuestos a la enfermedad, los CDC apuntan a que no es necesario que cumplan con el confinamiento, siempre y cuando no presenten síntomas de coronavirus.

También hacían referencias a su posibilidad de viajar, algo que están todavía "reajustando" ya que "el 90% de la población no está completamente vacunada", por lo que el riesgo de pandemia sigue estando presente en EEUU y en el mundo.

En este sentido, "todo el mundo, tanto si está vacunado como si no, debería evitar reuniones grandes o medianas, así como viajes no esenciales, y cuando estén en espacios públicos deberían continuar llevando mascarillas bien ajustadas, la distancia social y seguir otras medidas de salud públicas para protegerse a ellas mismas y a otras", subrayaba la directora.

La efectividad de la vacunación contra el coronavirus

En la misma rueda de prensa, Walensky ha destacado que hay datos clínicos "sólidos" que están demostrando que "las vacunas actuales frente a la COVID-19 están siendo altamente efectivas para proteger a las personas vacunadas de sufrir esta enfermedad de manera grave, ser hospitalizadas o de morir”.

Aun así, recuerda que todavía existe "un pequeño riesgo" de que los inmunizados se infecten con la enfermedad y sean asintomáticos o la sufran de manera leve, con lo que podrían transmitir el virus a los que no estén vacunados.

Si quieres saber cómo avanza la vacunación contra el coronavirus en el mundo, España o en tu comunidad, lo puedes hacer a través de la herramienta CuentaVacunas de Antena 3.