Nord Stream planea concluir el mantenimiento del gasoducto este jueves tal y como estaba previsto

Las tareas de mantenimiento del gasoducto 'Nord Stream 1', concluirán el 21 de julio, tal y como se había previsto. La semana pasada, el gigante de gas ruso Gazprom, señaló que el buen funcionamiento del Nord Stream, que transporta el gas ruso a Alemania y se encuentra parado desde el día 11. Esto dependía de la recuperación de unas turbinas retenidas en Canadá por la imposición de sanciones a Moscú.

El precio del gas de referencia europeo se llegó a disparar por encima de los 164 euros/mwh durante la sesión de hoy, y ahora se mantiene por encima de los 159 euros/mwh. Sin embargo, fuentes de la agencia Reuters afirman que el flujo de combustible por esta vía ya se estaría reanudando, y que después del jueves las exportaciones continuarían, aunque a capacidad reducida.

"No esperamos que regrese. Estamos trabajando bajo el supuesto de que no volverá a funcionar y en ese caso, se deben tomar ciertas medidas adicionales", ha señalado el comisionado de Presupuesto, Johannes Hahn, durante una rueda de prensa este martes. A estos miedos de Bruselas, se le suman las advertencias lanzadas la semana pasada por el gigante ruso Gazprom, que indicó que en caso de "circunstancias extraordinarias" no podría garantizar el suministro a sus clientes europeos.

¿Y en invierno?

En este momento, los depósitos de gas natural de la UE se encuentran llenos al 64%. Sin embargo, Bruselas pide que se alcance un 80% antes del invierno. Este porcentaje equivale más o menos a un mes de suministro para el sistema, sin contar el posible ingreso desde otras fuentes como el GNL (Gas Natural Licuado), que llega por vía marina. España y Francia tienen sus reservas al 74,6% y al 71,6% respectivamente, mientras que Alemania e Italia al 65% y 67,8%.

La situación preocupa aún más con los países del este de Europa, en los que ya carecen de estructuras y alternativas para reemplazar los envíos de gas ruso.