Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se confronta con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exigiendo que cumpla con la liberación de los más de 200 estudiantes y profesores, que según los manifestantes siguen encarcelados.

María Lafalla
Publicado:

El tenso episodio ha ocurrido durante una visita de Rodríguez al campus para supervisar obras de recuperación e infraestructura. En vídeos difundidos en redes sociales, se observa a los jóvenes, encabezados por Miguelángel Suárez presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), interceptando a la mandataria encargada con consignas como 'Libérenlos a todos' y pidiendo que "se ponga la mano en el corazón" por los familiares de los detenidos.

Suárez ha mencionado que hay más de 200 jóvenes, entre estudiantes y profesores, presos por motivos políticos, y ha demandado la excarcelación plena de todos ellos, incluidos nombres como el profesor Jesús Armas y el estudiante de derecho Roalmi Cabeza, quienes han simbolizado la lucha estudiantil.

La presidenta interina ha respondido apelando a la responsabilidad política y defendiendo que su administración trabaja por una convivencia democrática: "Ya basta de mentir, ya basta de manipulación, le costó muy caro a este país, le costó una agresión milutar externa, ya basta de eso", ha asegurado Rodríguez.

Tras el intercambio, la mandataria se retira sin avanzar en compromisos concretos, mientras los estudiantes coreaban "libérenlos a todos". Este enfrentamiento refleja el creciente malestar estudiantil y la presión social sobre el gobierno interino en un momento de cambios políticos y de continuas discrepancias sobre el ritmo y alcance de las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

El Gobierno venezuelano asegura que el proceso de liberción sigue abierto

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la puesta en marcha de un proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin concretar cuántas ni en qué condiciones se llevaría a cabo la medida. El Gobierno ha asegurado que el proceso continúa abierto.

Según la ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el pasado domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela, desde entonces se han verificado 266 liberaciones.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que se han producido 808 excarcelaciones desde "antes de diciembre" y reiteró que en el país no existen presos políticos.

