El Reloj del Juicio Final, marca 85 segundos: el punto más cerca que ha estado nunca del fin de la humanidad

El Reloj del Juicio Final se ha vuelto a mover, y este año marca varios segundos menos para la medianoche, la hora que representa el fin de la humanidad, respecto a 2025. También se le conoce como Reloj del Apocalipsis o Doomsday Clock, fue creado en 1947 por un grupo de científicos, entre ellos 13 premios Nobel.

Su propósito es representar lo cerca que está el mundo de una catástrofe global. Desde 2007, este símbolo también considera el impacto del calentamiento global y otros riesgos ambientales que amenazan el futuro del planeta.

El reloj se adelantó cuatro segundos respecto al año pasado, cuando marcaba 89 segundos para la medianoche. Ahora marca 85 segundos, el punto más cercano al desastre en sus 79 años de historia, según anunciaron los científicos del Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos.

Los expertos explicaron que esta preocupante decisión se debe a la amenaza nuclear, el cambio climático y el aumento de la tensión entre las grandes potencias mundiales.

La presidenta del Boletín, Alexandra Bell, señaló que la falta de cooperación internacional y las políticas del presidente estadounidense Donald Trump han sido factores clave en este deterioro. "Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (EE.UU. y Rusia)", explicó Bell.

También destacó que "ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático", añadió. Según ella, el mundo está viendo "un fracaso flagrante del liderazgo" y "un giro hacia el neoimperialismo".

"Sobreviven al conflicto"

Por su parte, Daniel Holz, presidente del Comité de Seguridad y Ciencia, advirtió que, durante el último año, los principales países se han vuelto más "agresivos, hostiles y nacionalistas", porque señala que "cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus ciudadanos, sobreviven al conflicto y la miseria".

"Esta tendencia global hace que el mundo sea más peligroso para todos", afirmó Holz.

La Premio Nobel de la Paz en 2021, la periodista María Ressa, aprovechó la presentación para denunciar la grave crisis que atraviesa el periodismo lanzando el mensaje de que "necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos, no a las métricas de interacción". Y reclamó que el periodismo debe financiarse "como infraestructura crítica".

