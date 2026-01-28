Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reloj del Juicio Final

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos: el punto más cerca que ha estado nunca del fin de la humanidad

El Reloj del Juicio Final, marca 85 segundos: el punto más cerca que ha estado nunca del fin de la humanidad

El Reloj del Juicio Final se sit&uacute;a este a&ntilde;o a 85 segundos de la medianoche

El Reloj del Juicio Final se sitúa este año a 85 segundos de la medianocheEFE

Publicidad

El Reloj del Juicio Final se ha vuelto a mover, y este año marca varios segundos menos para la medianoche, la hora que representa el fin de la humanidad, respecto a 2025. También se le conoce como Reloj del Apocalipsis o Doomsday Clock, fue creado en 1947 por un grupo de científicos, entre ellos 13 premios Nobel.

Su propósito es representar lo cerca que está el mundo de una catástrofe global. Desde 2007, este símbolo también considera el impacto del calentamiento global y otros riesgos ambientales que amenazan el futuro del planeta.

El reloj se adelantó cuatro segundos respecto al año pasado, cuando marcaba 89 segundos para la medianoche. Ahora marca 85 segundos, el punto más cercano al desastre en sus 79 años de historia, según anunciaron los científicos del Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos.

Los expertos explicaron que esta preocupante decisión se debe a la amenaza nuclear, el cambio climático y el aumento de la tensión entre las grandes potencias mundiales.

La presidenta del Boletín, Alexandra Bell, señaló que la falta de cooperación internacional y las políticas del presidente estadounidense Donald Trump han sido factores clave en este deterioro. "Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (EE.UU. y Rusia)", explicó Bell.

También destacó que "ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático", añadió. Según ella, el mundo está viendo "un fracaso flagrante del liderazgo" y "un giro hacia el neoimperialismo".

"Sobreviven al conflicto"

Por su parte, Daniel Holz, presidente del Comité de Seguridad y Ciencia, advirtió que, durante el último año, los principales países se han vuelto más "agresivos, hostiles y nacionalistas", porque señala que "cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus ciudadanos, sobreviven al conflicto y la miseria".

"Esta tendencia global hace que el mundo sea más peligroso para todos", afirmó Holz.

La Premio Nobel de la Paz en 2021, la periodista María Ressa, aprovechó la presentación para denunciar la grave crisis que atraviesa el periodismo lanzando el mensaje de que "necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos, no a las métricas de interacción". Y reclamó que el periodismo debe financiarse "como infraestructura crítica".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California y casi le atropellan

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California

Publicidad

Mundo

Tensión entre manifestantes y el ICE en Minnesota

Los agentes del ICE dispararon contra Alex Pretti sin que él hubiera sacado el arma, según un informe del DHS

Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores

Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores

El Reloj del Juicio Final se sitúa este año a 85 segundos de la medianoche

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos: el punto más cerca que ha estado nunca del fin de la humanidad

Ambulancias en el hospital de Santa Maria, en Lisboa
Muerte borrasca

Muere un hombre tras la caída de un árbol por la borrasca Kristin

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California
Estados Unidos

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California y casi le atropellan

Donald Trump
Donald Trump

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán"

Donald Trump ha recordado a Irán avisando de que su Armada está a las puertas del país.

Ataque a una congresista en Minneapolis
Violencia Minnesota

Atacan con un spray a una congresista de origen somalí durante un mitin en Minneapolis

Un hombre ha atacado con un spray a una congresista demócrata de origen somalí en Minneapolis. Trump se ha burlado en diferentes ocasiones de esta congresista llamada Ilhan Omar.

Impactante deslizamiento de tierra en Niscemi, Sicilia

Vídeo: un pueblo de Sicilia, al borde del precipicio por un impactante deslizamiento de tierra

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

¿Ataque inminente de EEUU sobre Irán? El portaaviones Abraham Lincoln llega a Oriente Próximo

Kim Jong Un durante un ensayo de un misil hipersónico norcoreano

Corea del Norte lanza al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

Publicidad