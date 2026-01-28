Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Muerte borrasca

Muere un hombre tras la caída de un árbol por la borrasca Kristin

La borrasca Kristin está provocando destrozos en gran parte del país.

Ambulancias en el hospital de Santa Maria, en Lisboa

Ambulancias en el hospital de Santa Maria, en LisboaAntena 3 Noticias

Publicidad

La borrasca Kristin ha dejado la primera víctima mortal en Portugal. La ANEPC ya había elevado este martes el nivel de alerta al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, ante el paso de la borrasca Kristin. También advirtió del riesgo de inundaciones, viento fuerte, oleaje elevado y hasta posibles nevadas.

Este miércoles un hombre ha fallecido en Lisboa cuando un árbol cayó sobre el coche en el que se encontraba. El accidente ocurrió en la localidad de Vila Franca de Xira, según confirmado el portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Paulo Santos.

El temporal está causando importantes destrozos en buena parte del país. Según los datos de la Protección Civil portuguesa, se han registrado más de 1.500 incidencias durante la noche, especialmente en los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra. Las fuertes ráfagas de viento han provocado la caída de árboles, daños en edificios y carreteras e incluso la caída de una noria en Figueira da Foz.

Además, varios bomberos han resultado heridos mientras participaban en las tareas de emergencia, y "decenas" de personas han tenido que ser desalojadas de sus casas. En la región de Leiria, las comunicaciones telefónicas y el suministro eléctrico se han visto interrumpidos, y los equipos continúan trabajando para restablecerlos.

Santos señaló que la situación sigue siendo "compleja" y "que todavía estamos analizando, y estamos reforzando el distrito (de Leiria) con equipos de bomberos de otros puntos del país" . El portavoz confía en que las próximas horas permitan avanzar en la recuperación de la normalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump intenta zanjar la crisis en Minneapolis cambiando a su 'perro de presa' por un perfil más político

Trump intenta zanjar la crisis en Minneapolis cambiando a su perro de presa por un perfil más político

Publicidad

Mundo

Tensión entre manifestantes y el ICE en Minnesota

Los agentes del ICE dispararon contra Alex Pretti sin que él hubiera sacado el arma, según un informe del DHS

Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores

Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores

El Reloj del Juicio Final se sitúa este año a 85 segundos de la medianoche

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos: el punto más cerca que ha estado nunca del fin de la humanidad

Ambulancias en el hospital de Santa Maria, en Lisboa
Muerte borrasca

Muere un hombre tras la caída de un árbol por la borrasca Kristin

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California
Estados Unidos

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California y casi le atropellan

Donald Trump
Donald Trump

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán"

Donald Trump ha recordado a Irán avisando de que su Armada está a las puertas del país.

Ataque a una congresista en Minneapolis
Violencia Minnesota

Atacan con un spray a una congresista de origen somalí durante un mitin en Minneapolis

Un hombre ha atacado con un spray a una congresista demócrata de origen somalí en Minneapolis. Trump se ha burlado en diferentes ocasiones de esta congresista llamada Ilhan Omar.

Impactante deslizamiento de tierra en Niscemi, Sicilia

Vídeo: un pueblo de Sicilia, al borde del precipicio por un impactante deslizamiento de tierra

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

¿Ataque inminente de EEUU sobre Irán? El portaaviones Abraham Lincoln llega a Oriente Próximo

Kim Jong Un durante un ensayo de un misil hipersónico norcoreano

Corea del Norte lanza al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

Publicidad