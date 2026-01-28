Muerte borrasca
Muere un hombre tras la caída de un árbol por la borrasca Kristin
La borrasca Kristin está provocando destrozos en gran parte del país.
La borrasca Kristin ha dejado la primera víctima mortal en Portugal. La ANEPC ya había elevado este martes el nivel de alerta al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, ante el paso de la borrasca Kristin. También advirtió del riesgo de inundaciones, viento fuerte, oleaje elevado y hasta posibles nevadas.
Este miércoles un hombre ha fallecido en Lisboa cuando un árbol cayó sobre el coche en el que se encontraba. El accidente ocurrió en la localidad de Vila Franca de Xira, según confirmado el portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Paulo Santos.
El temporal está causando importantes destrozos en buena parte del país. Según los datos de la Protección Civil portuguesa, se han registrado más de 1.500 incidencias durante la noche, especialmente en los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra. Las fuertes ráfagas de viento han provocado la caída de árboles, daños en edificios y carreteras e incluso la caída de una noria en Figueira da Foz.
Además, varios bomberos han resultado heridos mientras participaban en las tareas de emergencia, y "decenas" de personas han tenido que ser desalojadas de sus casas. En la región de Leiria, las comunicaciones telefónicas y el suministro eléctrico se han visto interrumpidos, y los equipos continúan trabajando para restablecerlos.
Santos señaló que la situación sigue siendo "compleja" y "que todavía estamos analizando, y estamos reforzando el distrito (de Leiria) con equipos de bomberos de otros puntos del país" . El portavoz confía en que las próximas horas permitan avanzar en la recuperación de la normalidad.
