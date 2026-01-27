Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Ataque inminente de EEUU sobre Irán? El portaaviones Abraham Lincoln llega a Oriente Próximo

Donald Trump asegura que Irán quiere negociar mientras moviliza una "flota masiva" que se acerca al país iraní por si decidiera cumplir su amenaza y llevar a cabo un futuro ataque.

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

El portaaviones Abraham Lincoln llega al Mar de Arabia | Europa Press

Juan Muñoz
Publicado:

La tensión entre Estados Unidos e Irán no deja de crecer. La presencia del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' en aguas del Mar de Arabia, muy cerca del país persa, ha disparado el temor de los iraníes ante un posible ataque estadounidense.

Donald Trump, que anunció recientemente el envío de una "flota masiva" a las proximidades de Irán "por si acaso" se produjera un ataque en un futuro cercano, asegura que el país persa está dispuesto a negociar.

¿Ataque inminente de EEUU?

Sin embargo, el presidente norteamericano ya ha movido ficha desplegando el famoso portaaviones para reforzar la presencia militar en el Mar Arábigo. Escoltado con varios buques de guerra, el Abraham Lincoln otorga a Trump, si así lo cree oportuno, la posibilidad de cumplir su amenaza de intervenir militarmente contra el régimen de los ayatolas en pleno caos ciudadano provocado por las protestas masivas que están teniendo lugar en Irán.

Además, el líder ayatolá iraní Alí Jameneipodría haberse ocultado ante un posible ataque norteamericano, según informa el medio estadounidense 'Fox News'. Además del famoso portaaviones, EEUU también ha desplegado varios cazas en su base de Jordania, tal y como afirma 'The Wall Street Journal'.

Más de 6.000 muertos por las protestas en Irán

Mientras tanto, la televisión iraní ha emitido cerca de un centenar de vídeos en los que los manifestantes confiesan, presuntamente, su arrepentimiento por haberse unido a las protestas contra el régimen.

Unas protestas que se extienden desde finales de diciembre y que han sembrado el caos en todo el país provocando ya más de 6.000 muertes, según cifras de la organización HRANA (Human Rights Activists News Agency).

