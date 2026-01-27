Corea del Norte lanza al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

El Ejército de Corea del Sur y el Gobierno Japonés han confirmado que Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón conocido como mar del Este en las dos Coreas. Se trata de la segunda prueba armamentística del año por parte del régimen de Pionyang.

Según el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, los proyectiles fueron disparados desde el norte de Pionyang alrededor de las 15:50 hora local (06:50 GMT). En un primer comunicado, el JCS habló de "múltiples misiles no identificados", aunque más tarde confirmó que se trataba de misiles de corto alcance que recorrieron unos 350 kilómetros antes de caer al mar. Las fuerzas surcoreanas, junto con Estados Unidos, siguen analizando los detalles técnicos del lanzamiento.

Desde Tokio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, también confirmó el suceso. A través de un mensaje en su cuenta de X, explicó que el Gobierno japonés había convocado de inmediato un equipo de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para recopilar información. Según indicó, los misiles cayeron cerca de la costa este de Corea del Norte y no provocaron daños ni en territorio japonés ni en embarcaciones.

"Ordené a los ministerios y agencias pertinentes que hicieran todos los esfuerzos posibles para recopilar y analizar información, proporcionar al público información rápida y precisa, verificar minuciosamente la seguridad de las aeronaves, barcos, etc., y estar completamente preparados para cualquier circunstancia imprevista", explica en el mensaje.

El Ministerio de Defensa de Japón había detectado el lanzamiento poco antes y alertó a la población del posible riesgo, aunque poco después descartó que los proyectiles ingresaran en su zona económica exclusiva.

Este nuevo ensayo llega apenas unas semanas después del último lanzamiento de un misil balístico norcoreano, ocurrido a comienzos de mes, coincidiendo con la visita a China del presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Durante ese encuentro, Lee buscó acercar posiciones con el mandatario chino, Xi Jinping, en un intento de rebajar las tensiones regionales y retomar el diálogo con Pyongyang, algo que hasta ahora el régimen de Kim Jong-un ha rechazado de forma tajante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.