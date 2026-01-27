Vídeo: un pueblo de Sicilia, al borde del precipicio por un impactante deslizamiento de tierra

La borrasca Harry se ha cebado con Sicilia. Concretamente con Niscemi, un pueblo de la localidad italiana, que ha quedado literalmente al borde del precipicio debido a un gran deslizamiento de tierra provocado por el temporal.

Italia ha decretado el estado de emergencia en Sicilia y más de mil personas han tenido que ser desalojadas en este pueblo.

Las imágenes aéreas muestran cómo las casas han quedado a apenas unos centímetros del brutal acantilado formado por las lluvias que han azotado esta localidad italiana.

La alerta continúa durante este martes y los colegios han suspendido las clases por las tormentas, que han derribado gran parte de esta ladera italiana.