Impactante deslizamiento de tierra en Niscemi, Sicilia

Lluvias torrenciales

Vídeo: un pueblo de Sicilia, al borde del precipicio por un impactante deslizamiento de tierra

Las lluvias torrenciales han provocado el pánico en la localidad siciliana de Niscemi. Italia ha decretado el estado de emergencia y más de mil personas han tenido que ser desalojadas.

La borrasca Harry se ha cebado con Sicilia. Concretamente con Niscemi, un pueblo de la localidad italiana, que ha quedado literalmente al borde del precipicio debido a un gran deslizamiento de tierra provocado por el temporal.

Italia ha decretado el estado de emergencia en Sicilia y más de mil personas han tenido que ser desalojadas en este pueblo.

Las imágenes aéreas muestran cómo las casas han quedado a apenas unos centímetros del brutal acantilado formado por las lluvias que han azotado esta localidad italiana.

La alerta continúa durante este martes y los colegios han suspendido las clases por las tormentas, que han derribado gran parte de esta ladera italiana.

Niscemi, el pueblo siciliano afectado por el deslizamiento de tierra | Antena 3 Noticias
