Una universidad de Estados Unidos sitúa a España al final de la pandemia del coronavirus

España lleva una clara tendencia a la baja en la pandemia del coronavirus. Así lo demuestran los datos de las últimas jornadas y por ello la incidencia acumulada en los últimos 14 días en España es ya de 135 casos por cada 100.000 habitantes y la media de contagios diarios ha descendido hasta los 4.744.

El aumento en el ritmo de vacunación es un elemento clave para estos buenos datos que podrían ser incluso mejores. Las previsiones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos, han sido muy optimistas al dibujar una importante estabilización del número de fallecimientos y un acusado descenso de ingresos tanto en las plantas de los hospitales como en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los próximos tres meses.

El organismo justifica esta previsión en que España contabiliza a día de hoy 125.300 muertes por esta enfermedad, 45.000 más que las que contabiliza el Gobierno, pero que coincide con las que contempla el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, el número de fallecidos se elevaría, en el peor de los casos, hasta las 131.600 muertes hasta el 1 de septiembre, mientras que en el escenario más normal es que apenas se superen las 127.100 muertes para esa fecha, 1.800 más de las que se contabilizan ahora.

No se descarta un incremento

El IHME acertó hace meses cuando predijo con mucha antelación lo que supondría la segunda y la tercera ola del coronavirus en cuanto a contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos.

Aun así, el organismo no descarta un incremento de la cifra de contagios, pero que no sería suficiente para saturar los hospitales del país. Además, en el peor de los escenarios, el virus golpearía a la población no vacunada, que son los de edades menores y no a los mayores, que son los que mayoritariamente han ocupados los ingresos en los hospitales y las UCI a causa de la COVID-19.

También dibuja un escenario completamente fatalista si no se cumplen las medidas o si irrumpen variantes que anulen la inmunidad natural o la que otorgan las vacunas.

España cerca de los 8 millones de inmunizados

La campaña de vacunación en España sigue a buen ritmo y el país se aproxima a los 8 millones de vacunados. Gracias en parte a este dato, la tendencia de contagios sigue a la baja y ya no tenemos por ahora a ninguna comunidad autónoma en riesgo extremo y ninguna región llega al 10% de la ocupación hospitalaria y en las UCI los casos caen a niveles de octubre, aunque exista una mayor disparidad entre territorios (la Comunidad de Madrid cuenta con un 35% de la ocupación, mientras que la Comunidad Valenciana apenas tienen un 3,31%).

Consulta en nuestra herramienta CuentaVacunas cómo avanza la campaña de inoculación contra el coronavirus en España y el resto del mundo.