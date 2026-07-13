Las duras imágenes de los clientes escapando del incendio de la discoteca de Bangkok: "No sabíamos dónde estaba la salida"

La Policía de Tailandia investiga este lunes dos de las puertas de la discoteca incendiada en el norte de Bangkok estaban obstruidas por varios objetos que habrían impedido o dificultado notablemente la evacuación de parte de los clientes y derivó de una posible negligencia penal por parte de los responsables del establecimiento. El incidente ha ocasionado hasta el momento un balance preliminar de 28 muertos y más de 60 heridos, 22 de ellos críticos.

Como se aprecia en las imágenes, algunos clientes que se encontraban en el local intentaron escapar incluso envueltos en llamas debido a la intensidad de las lenguas de fuego que salían del local. Unos lograron escapar, aunque otros no contaron con esa suerte. Muchos de los que se encontraban atrapados, no lograban encontrar la salida, así que e dirigieron al baño tras una confusión y quedaron encerrados en una trampa mortal. "Las personas que estaban adentro no pudieron salir porque no sabíamos dónde estaba la salida de emergencia", informa una de las afectadas por el fuego.

La policía, al entrar en el establecimiento y descubrir que varios muebles tapaban las salidas de emergencia, investiga esta cuestión y podría acabar llevando a los responsables del local a prisión. Dos puertas traseras del bar presentaban "riesgos críticos", aseguraba el director de la Policía tailandesa, el general Kitthrath Punpect, en una rueda de prensa.

Una de esas salidas, la que se ubicaba cerca de los baños, estaba obstruida por mesas y jaulas, y se investiga además si estaba cerrada con llave.

Otra puerta trasera, corrediza y situada junto a la cocina del local, que operaba con licencia legal, según las autoridades, tampoco podía utilizarse, pues no tenía manija y se encontraba en un pasillo estrecho "gravemente bloqueado por taquillas y estanterías".

Un cortocircuito como posible origen de las llamas

El incendio se produjo a altas horas del domingo y se logró controlar pasada la medianoche (hora local). La mayoría de las víctimas mortales murieron debido al humo y no abrasados por las llamas, según información oficial que señala que gran parte de los heridos son ciudadanos de Tailandia. Las autoridades indican que el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado en el techo, lo que habría generado la intensa llamarada filmada por testigos y ampliamente difundida en redes sociales.

Mientras la Policía sigue investigando el accidente y los posibles agravantes, el equipo forenses se centran en un punto del bar en el que se descubrieron "elementos decorativos, iluminación o materiales insonorizantes altamente inflamables", posible causa de las primeras llamas.

Asimismo, exploran la posibilidad de que explotaran bombonas de gas butano próximas a la cocina. El director de la Policía tailandesa adelantó que las autoridades intentarán averiguar si existió negligencia penal por parte de los administradores del bar, mientras avanzan los interrogatorios a testigos, supervivientes del suceso y personal de rescate. En agosto de 2022, un incendio en una discoteca en Tailandia derivó en al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

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