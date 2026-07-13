Estados Unidos e Irán elevan la tensión con una nueva oleada de ataques

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado uno de sus momentos más delicados tras un nuevo intercambio de ataques militares que amenaza con hacer fracasar cualquier intento de negociación y aumenta el temor a una expansión del conflicto en Oriente Próximo.

Washington confirmó el lanzamiento de una nueva ronda de bombardeos contra "decenas de objetivos" en territorio iraní. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación estuvo dirigida contra sistemas de defensa aérea, radares costeros, instalaciones vinculadas a misiles y drones, además de pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las autoridades estadounidenses justificaron la ofensiva como una respuesta a los recientes ataques iraníes contra la navegación internacional y las fuerzas desplegadas en la región.

La escalada se produjo después de que la Guardia Revolucionaria iraní abriera fuego contra un carguero de bandera chipriota en el estrecho de Ormuz y anunciara el cierre de esta estratégica ruta marítima. Mas tarde, Teherán se atribuyó nuevos ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Omán, ampliando así el alcance del enfrentamiento.

El estrecho de Ormuz en el centro de la crisis

El estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el principal foco de preocupación internacional. Por este estrecho transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, por lo que cualquier interrupción tiene repercusiones inmediatas en los mercados energéticos.

Durante los siete días posteriores al 20 de junio, cerca de 400 embarcaciones cruzaron esta vía marítima, una de las cifras más elevadas desde el inicio de la actual crisis. Sin embargo, tras los últimos ataques, el número de barcos que atravesó el estrecho descendió de forma drástica, reflejando el creciente temor de las compañías navieras ante un posible recrudecimiento del conflicto.

Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en la región para garantizar la seguridad de la navegación comercial. Más de una docena de buques de guerra, incluidos dos portaaviones, operan actualmente en el mar Arábigo junto a decenas de aviones de combate, vigilancia y reconocimiento.

Además, la Armada estadounidense desarrolla operaciones de detección de minas mediante embarcaciones autónomas para proteger el tránsito marítimo.

Este despliegue pretende disuadir nuevos ataques y asegurar una de las rutas comerciales más importantes del planeta, aunque también incrementa el riesgo de enfrentamientos directos entre ambas potencias.

Un acuerdo de paz en la cuerda floja

La nueva espiral de violencia pone en serio peligro el proceso de negociación que Estados Unidos e Irán habían acordado mantener durante un período de 60 días. Aunque el presidente Donald Trump defendió el acuerdo como una oportunidad para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, las diferencias sobre su aplicación y las sucesivas acciones militares han erosionado rápidamente la confianza entre ambas partes.

Analistas internacionales advierten de que el ciclo de represalias podría prolongarse si no se produce una intervención diplomática capaz de reducir las tensiones.

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