Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, cumplirá su condena en la residencia real con una tobillera electrónica

El Tribunal de Distrito de Oslo ha decretado prisión domiciliaria para el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Hoiby, quien fue condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos.

Tal y como detalló la televisión pública NRK, el tribunal dictaminó que Hoiby debe permanecer bajo custodia, aunque no continuará en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Ila, cerca a Oslo. El hijo de la princesa Mette-Marit podrá residir en su domicilio con una tobillera electrónica en espera de que se celebre el juicio de apelación.

Tras el fallo del tribunal, la Fiscalía noruega anunció que no está conforme con esta decisión y anunció que presentará un recurso de apelación para que Hoiby continúe cumpliendo su condena en prisión debido al riesgo de reincidencia.

El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que fue acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas a cuatro víctimas. Hoiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega al ser fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, solicitó en varias ocasiones la libertad condicional. No obstante, se lo denegaron y había permanecido en prisión preventiva desde el pasado 2 de febrero.

Entre otros motivos, el hijo de la princesa Mette-Marit apeló a la enfermedad de su madre, que recibió recientemente un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Aludió a su "trastorno mental" para intentar justificarse

Cuando Marius Borg fue detenido por violar una orden de alejamiento, se declaró inocente. En el momento en el que le acusaron de agresión, daños materiales y amenazas tras un incidente en el apartamento de su exnovia, Hoiby admitió haber causado las lesiones y destruido objetos.

Asimismo, declaró que sufría varios trastornos mentales, los cuales ha enfrentado desde su infancia. Aseguró que había "luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo" y confesó que había estado "en tratamiento en el pasado".

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