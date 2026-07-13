Evacúan a Alemania a un segundo estadounidense contagiado de Ébola en la República del Congo

Un segundo ciudadano estadounidense contagiado de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha sido evacuado a Alemania para recibir tratamiento especializado, casi dos meses después de que otro paciente procedente del mismo brote fuera trasladado al país europeo El Ministerio de Sanidad alemán ha confirmado que el afectado ingresó el pasado domingo en el Hospital Universitario de Fráncfort, donde permanece aislado. "Como parte de su respuesta, Alemania está dando atención médica a otro paciente contagiado de ébola en RDC", ha señalado el departamento en un comunicado.

Según informaron el pasado viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, se trata de un trabajador de una organización humanitaria que desarrollaba su labor en el país africano, aunque no se han facilitado más detalles sobre su actividad. Desde Hospital Universitario de Fráncfort se ha indicado que el paciente presenta síntomas compatibles con la enfermedad, aunque su estado es "estable". El responsable de la unidad especial de aislamiento para enfermedades altamente infecciosas del centro, Timo Wolf, ha explicado que el traslado se llevó a cabo sin incidencias.

Casi 2.000 infectados y más de 700 muertos

Mientras tanto, las autoridades sanitarias congoleñas han actualizado el balance del brote, que suma ya 1.926 casos confirmados y 702 fallecidos. Además, 753 personas permanecen en aislamiento, mientras que 318 pacientes han logrado recuperarse y han recibido el alta médica. El Ministerio de Comunicaciones de RDC ha asegurado que la respuesta sanitaria continúa reforzada en las provincias de Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo. Según ha destacado, los sistemas de vigilancia, detección, tratamiento y coordinación "siguen plenamente operativos".

Las autoridades también han señalado que continúan los esfuerzos para mejorar la detección precoz de nuevos casos, reforzar la atención sanitaria y aumentar la implicación de las comunidades afectadas, con el respaldo de las administraciones nacionales y provinciales, así como de los socios internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote, que también ha causado dos fallecidos en Uganda, como una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al riesgo de expansión de la enfermedad. El actual brote está provocado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la que todavía no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

La República Democrática del Congo está considerada el país con mayor experiencia en la lucha contra el ébola, tras haber afrontado más de una docena de brotes desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. El país dio por finalizado su anterior brote en diciembre de 2025, tras controlar los contagios registrados en la provincia de Kasai.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.