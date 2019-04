La primera exiliada de Donald Trump cuenta por qué se muda a España: "Trump no está capacitado para ser presidente"

La llegada de Donald Trump a la casa Blanca ha sido recibida con protestas sobre todo por la comunidad latina, unos se manifiestan en las calles y otros directamente se exilian, como es el caso de Marsha, una mujer que ha decidido abandonar Estados Unidos y mudarse a España.

"¡Sí, me voy a España y estoy emocionada! Me voy de Estados Unidos porque visité España en primavera y pasé unos días estupendos y cuando volví, me di cuenta de que no quería estar más aquí", ha confesado la mujer en una entrevista en Espejo Público.

Cuenta que le encanta España, sobre todo "su cultura, el clima, la gente, la comida y el vino". "Creo que hay muchas razones para no vivir en los Estados Unidos", ha asegurado. "Conseguí mi visado, hace 3 o 4 semanas, y llegaré a España el 8 de marzo".

Marsha asegura que el ambiente tras las elecciones presidenciales es "asqueroso y malo". "Aquí hay muchos problemas: muchas personas locas llevan pistolas y no parece que nadie haga nada al respecto o que les permitan hacerlo", ha señalado.

"Creo que Donald Trump no está, en absoluto, capacitado para ser presidente. No es mi presidente. Es un hombre ignorante y con un espíritu malvado. Está incentivando el odio, el racismo, la misoginia y la homofobia, cosas que están enteramente en discordancia con los valores básicos de América", expresa Marsha en el vídeo.

Esta estadounidense considera que Trump "representa un punto muy bajo en la historia de América y es triste ver América dirigida por alguien tan poco cualificado". "Lo más interesante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que somos verdaderamente dos realidades paralelas, porque sitios como Santa Fe, México, Los Ángeles o California están en una burbuja liberal", explica.

Sin embargo, ha asegurado que hay lugares como Texas en los que están "muy contentos con Donald Trump". "Ellos no interactúan con la burbuja liberal y la burbuja liberal no interactúa con la burbuja conservadora. Así que somos realmente dos naciones", añade.