Robo en el museo del Louvre: El valor incalculable de las nueve joyas hurtadas

El ya considerado "robo del siglo" cuenta con un botín de nueve piezas únicas de la historia de Francia, todas de la colección de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Adrián Ballesteros
Publicado:

Diademas, collares, pendientes y hasta una corona del siglo XI, la única joya que se ha recuperado, perteneciente a la Emperatriz Eugenia de Montijo. Este es el botín que los cuatro ladrones enmascarados robaban el domingo en la Galería Apolo del Museo del Louvre, son nueve piezas únicas y de un valor incalculable pertenecientes al patrimonio cultural de Francia. las cuales desparecieron del complejo en tan solo 7 minutos.

El Museo compartía por la red social X todo lo que fue hurtado el domingo, nueve joyas que mantienen en vilo a toda la comunidad francesa.

La corona de Eugenia de Montijo

Entre todo lo que fue robado se encontraba la corona de la esposa española del emperador Napoleón III, la emperatriz Eugenia de Montijo, la cual ha sido la única joya que las autoridades han podido recuperar. La policía la encontraba cerca del museo con algunos daños, pero siendo un gran alivio, ya que solo esta joya cuenta con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas creadas para la emperatriz con ocasión de la Exposición Universal de 1855. Un ornamento con mucha historia, debido a que en el año 1885 fue vendida por el Estado francés como una forma de liquidar su pasado monárquico, pero afortunadamente un siglo después regreso al patrimonio de los francos gracias a una donación.

Otras 8 piezas únicas con zafiros, esmeraldas y diamantes

El resto del botín se conforma por una diadema, un collar y unos pendientes de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, todos ellos conformados por Zafiros; de la reina María Luisa se han llevado un conjunto de collar, pendientes y broche de esmeraldas y finalmente un gran lazo de corpiño y una diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia. De tal forma que se los encapuchados se han llevado una gran parte de la historia de Francia.

El ministro del interior francés, Laurent Núñez, califica las joyas sustraídas como "un valor patrimonial e histórico incalculable", el cual recalcó que están trabajando con todos los medios posibles para encontrar a los ladrones "muy rápidamente" y también los objetos robados. Unos ladrones que según la ministra de cultura Rachida Dati, son "profesionales que tienen como objetivo el patrimonio de Francia".

