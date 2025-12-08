Muere una bebé de seis meses tras ser presuntamente golpeada por su padre

Noticia estremecedora. Una bebé de seis meses ha muerto tras ser, presuntamente, golpeada por su padre de 34 años en Loja, al sur de Ecuador. El hombre ha sido detenido, tras lo que será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

Los hechos tuvieron lugar la noche de este domingo cuando el hombre llegó aparentemente ebrio a su casa y presuntamente agredió a su esposa y luego a su hija, según información preliminar.

Los vecinos ayudaron a la mujer

La madre pidió auxilio, por lo que los vecinos acudieron a ayudarla, mientras que la bebé fue trasladada en un estado comprometido al hospital, donde falleció.

En su cuenta de 'X', el ministro del Interior, John Reimberg, publicó: "Un miserable menos en la calle. El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro". Allí están los presos más peligrosos del país, según el Gobierno, "tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto en libertad. Ningún hecho quedará impune", apuntó el ministro, que publicó una fotografía del sujeto arrodillado en el piso y escoltado por dos policías.

Este año, la violencia contra las mujeres marcó un récord en Ecuador al registrarse entre el 1 de enero y el 15 de noviembre 349 femicidios, según datos difundidos por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.